Sorpresa amb la confessió de Dani Martín sobre Blanca Suárez: 'Assetjament i enderroc'

Dani Martín ha deixat a més d'un sense paraules amb la inesperada confessió que ha fet sobre la seva relació sentimental amb Blanca Suárez. "Va ser un assetjament i enderrocament il·legal", ha assegurat el cantant en la seva última entrevista a televisió.

Aquest diumenge, 23 de febrer, l'exvocalista d'El Canto del Loco s'ha convertit en l'últim convidat de Lo de Évole, programa de La Sexta presentat per Jordi Évole. Durant la seva intervenció, l'artista ha parlat com mai sobre alguns dels episodis més durs de la seva vida.

No obstant això, les confessions que més han cridat l'atenció han estat les relacionades amb Blanca Suárez. El presentador del format no ha volgut deixar passar l'ocasió per preguntar-li a Dani Martín com el va afectar en el passat la fama en el seu costat més personal i familiar.

"Va ser fort. No poder baixar a la platja, no poder estar sopant amb els meus pares a l'estiu a Cadis, constantment fotos i fotos... Que al final és un agraïment de la gent cap a tu que, avui dia, segueix, gràcies a Déu".

No obstant això, i malgrat l'agraït que està per tot l'afecte que rep, Dani Martín ha assegurat que "hi va haver un moment en què era impossible conviure". Sobretot, "per a la gent que vivia amb mi".

"No podies parlar, no podies conversar. Això i la persecució dels paparazzis, en el seu moment, també va ser una cosa il·legal pel que feien ells. Va ser un assetjament i enderrocament il·legal", ha aclarit a continuació el cantant.

Dani Martín no ha tingut pèls a la llengua a l'hora d'assenyalar l'"assetjament i enderrocament" que va patir en un moment en concret de la seva vida. Període de temps que, segons sembla a simple vista, va coincidir amb el seu mediàtic romanç amb Blanca Suárez.

Com era d'esperar, aquestes paraules han generat una gran incertesa en Jordi Évole. Tant és així que no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de fer-li la següent pregunta per sortir de dubtes: "Això va ser quan estaves amb Blanca Suárez?".

"Sí", li ha respost Dani Martín amb total rotunditat. "Bé, gairebé ni estàvem... Hi havia més gent al voltant que ella i jo sols, no?", ha lamentat a continuació l'artista.

Aquesta no és la primera vegada que l'exvocalista d'El Canto del Loco parla sobre aquest tema durant una de les seves entrevistes. Fa uns mesos, no va tenir cap problema a compartir amb El País els motius pels quals va decidir trencar la seva relació sentimental amb Blanca Suárez:

"Un dia tots dos ens vam adonar que estàvem exhausts de bregar amb aquesta situació. Disset cotxes perseguint-nos constantment. La relació es va acabar per això: hi havia massa informació sobre nosaltres tot el temps".

A més, Dani Martín no va tenir cap problema a relatar un dels escenaris més durs als quals es va enfrontar durant el seu festeig amb Blanca Suárez. "Vam estar a punt de matar-nos al cotxe un parell de vegades... Jo necessito viure una vida normal, natural. A mi em va generar un pànic terrible allò".