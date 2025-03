Gerro d'aigua freda a 'Com si fos ahir' després del possible adeu de Polo Camino

L'univers de Com si fos ahir segueix sorprenent els espectadors amb històries que exploren els alts i baixos de la vida dels seus protagonistes. Aquesta nova entrega promet emocions intenses i canvis significatius per a diversos dels seus personatges.

Mentre les trames es desenvolupen, les relacions es posen a prova i sorgeixen noves decisions que poden alterar el rumb de la història. Entre tensions i reflexions, el capítol d'avui deixa clar que els personatges estan en una etapa de transformació personal i professional.

Un dels relats que més captarà l'atenció de l'audiència de la ficció catalana és el del Jess, interpretat per Polo Camino. I és que el seu possible comiat podria suposar un gerro d'aigua freda per a la sèrie de la televisió pública de Catalunya.

Polo Camino i el seu possible comiat de Com si fos ahir

Un dels moments més esperats és la decisió del Jess, interpretat per Polo Camino. En aquest episodi, el seu personatge decideix abandonar Barcelona per allunyar-se del Ferni. Un pas que podria significar la fi d'una etapa important en la sèrie.

El personatge de Polo Camino, que fins ara havia mantingut una relació conflictiva amb el Ferni, s'adona que necessita un canvi. La seva conversa amb el Joel, qui ja sospita els motius darrere de la decisió, reflecteix la necessitat del Jess de prendre les regnes de la seva vida.

L'Ismael somia despert

Mentrestant, la trama de l'Itziar i l'Ismael avança de manera interessant. L'Ismael, que continua admirant la independència de l'Itziar, comença a considerar la possibilitat de muntar el seu propi bar, una idea que li dona una nova perspectiva de futur.

No obstant això, l'Itziar no sembla tan convençuda i la distància entre ells comença a créixer. L'Ismael no perd l'esperança i continua somiant amb aquesta nova aventura. D'altra banda, el capítol també presenta altres històries per resoldre.

L'Eva, encarregada de portar el pica-pica al gimnàs, el recull a la Barnateca i decideix posar el menjar en els seus propis tàpers. Mentrestant, l'Andreu i l'Ivan gaudeixen de les sobres, creant una atmosfera relaxada entre els amics.

Amb aquestes històries entrellaçades, el pròxim episodi de Com si fos ahir promet ser una barreja de reflexió, emoció i amistat. D'aquesta manera, estem segurs que deixarà els espectadors amb ganes de veure quines decisions prendran els personatges en els pròxims capítols.