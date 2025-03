Antonio David Flores destapa el que ningú imaginava del fill de Carmen Borrego

Antonio David Flores s'ha referit en un dels seus vídeos més recents a una informació que té a José María Almoguera com a protagonista. L'exguàrdia civil llegia en veu alta als seus seguidors una notícia que afirma que el fill de Carmen Borrego plorava desconsolat per l'absència de contacte amb la seva mare. Una informació aportada per Kiko Hernández qui assegura que Almoguera, des que va sortir de GH Dúo, no ha rebut trucades ni missatges de la seva mare.

L'andalús feia un incís per recordar que al seu canal ja es va avançar que Almoguera entraria en el reality de Telecinco. A més, va avançar que escenificaria la seva reconciliació amb la seva mare al plató de GH Dúo. Un acostament en directe que estava signat per contracte.

MENTIROSO.

El youtuber valorava la informació aportada pel col·laborador de Ni que fuéramos qui insinuava que el que ara viu el nebot de Terelu Campos “li fa recordar la meva infància”. Una etapa que el mateix Almoguera defineix com a “horrible".

Antonio David Flores destapa les veritables intencions del fill de Carmen Borrego

Una font propera al fill de Carmen Borrego hauria transmès al marit de Fran Antón les paraules que va sentir de boca d'Almoguera. "Estic recordant moments molt durs de la meva infància. Si la gent sabés la infància que m'ha regalat la meva mare, menysprearien a Carmen Borrego", assenyalava el cosí d'Alejandra Rubio.

Uns retrets després dels quals Antonio David ha recordat el moment en què Carmen Borrego, després de sentència judicial, va perdre la custòdia dels seus fills. La filla menor de María Teresa Campos i el seu ex van posar punt final al seu matrimoni sis anys després de casar-se.

Aleshores va començar una dura batalla legal entre ambdós per la custòdia dels seus fills. El 1998 Almoguera va interposar una demanda en la qual acusava Carmen Borrego d'abandonament de la llar. Francisco va aconseguir finalment el seu objectiu, un fet poc comú en aquella època quan la majoria de les custòdies s'adjudicaven a la mare.

Carmen, no contenta amb la sentència, va lluitar als tribunals per la custòdia compartida durant anys. Finalment la va obtenir però amb una sèrie de condicions i requisits. Un d'ells que els fills estiguessin tres mesos amb cadascun dels seus progenitors.

José María Almoguera podria reaparèixer a televisió per parlar de la seva infància

Ara, Antonio David es refereix a la infància de José María Almoguera per intentar entendre el perquè d'aquestes afirmacions cap a la seva mare. L'ex de Rocío Carrasco recorda que Kiko Hernández podria haver-se informat sobre el que va succeir fa dues dècades per així justificar el seu relat.

Després de molts anys de desavinences sembla que Carmen Borrego i el seu fill no acaben d'acostar postures. Segons Kiko Hernández és possible que Almoguera iniciï una nova batalla mediàtica contra la seva mare.

Una situació que desembocaria en una nova entrevista en un plató de televisió. Caldrà esperar per veure si el col·laborador de Ni que fuéramos té raó i José María Almoguera acudeix a ¡De Viernes! per ajustar comptes amb el passat. En cas de produir-se, aquest fet donaria la raó a Antonio David qui sosté que la relació entre Carmen Borrego i el seu fill no és tot el cordial que sembla.