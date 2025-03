La decisió del rei Carles amb Meghan Markle en ple llit de mort: la veritat

La mort de la reina Isabel II el 8 de setembre de 2022 va ser un esdeveniment que la família reial britànica havia preparat durant dècades. L'anomenada "Operació Pont de Londres" establia protocols específics per a cada escenari. No obstant això, un dels moments més tensos va ser la decisió de l'aleshores príncep Carles d'excloure Meghan Markle del viatge a Balmoral.

Harry i Meghan ja eren al Regne Unit quan la salut de la reina es va deteriorar. En un principi, es va anunciar que tots dos viatjarien junts a Escòcia, però hi va haver un canvi de plans d'última hora. Mentre Harry es dirigia a Balmoral, Meghan es va quedar a Anglaterra.

L'exclusió de Meghan i l'excusa de Kate

Segons el Daily Mail, Carles va demanar que Meghan no anés a Balmoral per evitar conflictes familiars. Es va informar que Kate Middleton tampoc viatjaria, cosa que va fer que l'absència de Meghan semblés part del protocol.

No obstant això, el llibre Carles III: Nou Rei, Nova Cort, La Història Interna, citat pel Daily Mail, va revelar que Kate no va ser exclosa. Ella mateixa va decidir quedar-se a Anglaterra per acompanyar els seus fills en el seu primer dia de classes.

El fet que Kate es quedés va ajudar que Harry acceptés la decisió sense grans discussions. Carles pensava que la reina encara viuria diversos dies més, per la qual cosa volia evitar distraccions en un moment tan delicat.

El tens intercanvi entre Carles i Harry

En el seu llibre Spare, Harry va relatar com el seu pare li va trucar abans del viatge i el va informar que Meghan no era benvinguda a Balmoral.

"Va dir que jo podia anar, però que no volia... a ella. El seu argument no tenia sentit i no ho vaig acceptar. ‘No tornis a parlar així de la meva esposa’," va escriure el duc de Sussex.

Carles va intentar justificar la seva decisió dient que no volia moltes persones a Balmoral i que cap altra esposa de la família reial estaria present. Harry es va tranquil·litzar quan va saber que Kate tampoc viatjaria.

Harry va viatjar sol i sense suport logístic

El Daily Mail va reportar que Harry va haver d'organitzar el seu propi vol a Escòcia. Mentre altres membres de la família viatjaven junts, el seu equip no va rebre cap coordinació des del Palau.

Segons Robert Hardman, autor del llibre sobre Carles III, l'equip de Harry mai es va comunicar amb el de William per gestionar el trasllat. La relació entre els germans estava fracturada i no hi va haver contacte entre ells ni abans ni després de la mort de la reina.

A les 15:10, la monarca va morir a Balmoral. Només Carles, Camila i la princesa Anna eren a Escòcia i van poder veure-la amb vida.

Carles va rebre la notícia fora de Balmoral

Quan la reina va morir, Carles no era a la seva habitació amb ella. Segons el Daily Mail, havia sortit a recollir bolets per aclarir la seva ment.

Mentre tornava en cotxe, el seu assistent va rebre la trucada que confirmava la mort. Va ser en aquell moment quan es van dirigir a ell per primera vegada com "Sa Majestat".

El distanciament entre Harry i la seva família

Harry encara era a l'aire quan es va fer l'anunci oficial a les 18:30. Quan va aterrar a Escòcia, Carles i William ja havien marxat de Balmoral.

El distanciament entre els germans va empitjorar en els mesos següents. El documental de Netflix dels Sussex i la publicació de Spare van fer encara més profunda la bretxa amb la família reial.

Si Meghan hagués estat present a Balmoral aquell dia, la tensió entre Harry i la reialesa podria haver estat encara més gran.