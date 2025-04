El príncep Harry torna a casa i Carles III i Camila ja han pres una decisió

El príncep Harry ha arribat a Londres en un moment clau, just abans que el seu pare, Carles III, partís en un viatge cap a Itàlia per a una visita d'Estat. Aquest retorn, que té relació amb una disputa legal en curs, ha generat especulacions sobre un possible encontre entre pare i fill. Tanmateix, no està clar si es va produir alguna conversa durant les primeres hores de l'arribada de Harry.

El viatge de Harry a la capital britànica està vinculat a una batalla judicial amb el Ministeri de l'Interior. El duc de Sussex continua lluitant per obtenir seguretat per a ell i la seva família durant les seves estades al Regne Unit. Aquesta controvèrsia judicial es remunta a fa ja un temps, i en aquest moment Harry està apel·lant una sentència del Tribunal Superior que va desestimar la seva sol·licitud de protecció.

El tribunal va argumentar que l'estatus de Harry va canviar des que va decidir apartar-se de les seves funcions reials el 2020. Malgrat aquest revés, el príncep continua amb la seva apel·lació, argumentant que ell i la seva família no se senten segurs sense la protecció adequada.

Una trobada amb el seu pare?

Harry va arribar a Londres just abans que el seu pare, Carles III, i la seva esposa Camila partissin cap a Itàlia per a un viatge oficial. Aquesta coincidència d'horaris ha generat preguntes sobre si el príncep tenia la intenció de veure el seu pare. La relació entre ambdós ha estat tensa des que Harry i Meghan Markle van decidir allunyar-se de la família reial i mudar-se a Califòrnia el 2020.

Mentrestant, Carles III i Camila van arribar a Roma el 7 d'abril per a un viatge que inclou visites a llocs històrics com el Coliseu i la tomba de Dante. A més, el president d'Itàlia, Sergio Mattarella, els oferirà un sopar al Palau de Quirinal. Aquest esdeveniment coincideix amb el 20è aniversari de casament dels Reis, un esdeveniment important per a la parella.

Una relació tensa però present

Malgrat els anys de distanciament, després que Harry decidís fer un pas enrere com a membre de la família reial, els moviments de Harry han aixecat algunes sospites. Estava el duc buscant aprofitar la seva visita al Regne Unit per parlar amb el seu pare, Carles III, en un moment tan significatiu en la vida del monarca britànic?

Cal recordar que Carles III, de 76 anys, enfronta una difícil batalla contra el càncer, cosa que afegeix una capa de complexitat a qualsevol possible reunió entre ambdós. Tanmateix, fins al moment, no hi ha confirmació oficial que pare i fill hagin tingut un encontre. Caldrà esperar per saber si pare i fill s'han reunit.