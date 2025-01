Confirmada la millor notícia sobre Meghan Markle i el príncep Harry: 'Estic…'

Després d'anunciar l'arribada del seu nou projecte audiovisual, s'ha confirmat la millor notícia sobre Meghan Markle i el príncep Harry. Malgrat les crítiques que han rebut, diversos amics dels ducs de Sussex han sortit públicament per mostrar-los tot el seu suport: "Estic tan feliç per tu!".

El passat 2 de gener, l'exactriu va tornar a les seves xarxes socials per promocionar Con amor, Meghan. Una nova docuserie que, a partir del 15 de gener, començarà a formar part del catàleg de la plataforma Netflix.

"He estat tan emocionada de compartir això amb tu! Espero que us agradi el programa tant com a mi em va encantar fer-lo. Us desitjo a tots un fantàstic any nou! Gràcies al nostre increïble equip i a l'equip de Netflix. Estic molt agraïda per tot el suport i la diversió", confessava emocionada Meghan.

No obstant això, i malgrat que aquest format encara no ha vist la llum, aquest avançament ha provocat tot tipus de reaccions. Tant és així que Meghan Markle i el príncep Harry han rebut ja les primeres crítiques dels seus detractors.

Per això, i davant aquesta delicada situació, els amics més propers dels ducs de Sussex han decidit sortir en la seva defensa. D'aquesta manera, els han expressat el seu suport i han sol·licitat públicament que no es desqualifiqui novament la feina i l'esforç de la cunyada del príncep Guillem.

Una de les primeres a alçar la veu a favor de Meghan Markle i el príncep Harry ha estat Abigail Spencer, companya de la nora de Carles III a la famosa sèrie nord-americana Suits. "Estic tan feliç per tu!", ha assegurat l'actriu a les xarxes socials.

Meghan Markle i el príncep Harry reben la millor de les notícies

Malgrat les crítiques que han rebut a través de les xarxes, Meghan Markle i el príncep Harry han comptat des del principi amb el gran suport dels seus amics. Entre els quals es troba l'actriu Abigail Spencer.

La coprotagonista de Suits ha deixat al descobert com de "feliç" se sent per la seva gran amiga. "Quina sort tenim de poder fer una ullada als teus batecs de cor, la teva delicadesa i les teves delicioses maneres!", ha assegurat davant les crítiques que han rebut els ducs de Sussex.

No obstant això, l'amiga i companya de Meghan Markle no ha estat l'única que s'ha pronunciat davant l'imminent estrena a Netflix de la seva nova docuserie de vuit capítols.

Raimana Van Bastolaer, instructor de surf del príncep Harry, també ha volgut mostrar-los tot el seu suport. "No odiïs, no t'enfadis, no estiguis gelós! Dona suport al germà Harry!", ha assegurat aquest famós esportista nord-americà.

D'altra banda, el jugador de polo argentí Nacho Figueras i la seva dona, Delfina Blaquier, també han mostrat el seu entusiasme pel nou projecte audiovisual de Meghan Markle. Docuserie en la qual, tal com ja ha transcendit, tant el gran amic del príncep Harry com la seva dona tindran diverses aparicions.

"Felicitats per l'amor i la feina dura que hi heu posat. No puc esperar a veure tot el que teniu per compartir", ha escrit el matrimoni a les xarxes socials.

A més, tant l'empresària de cosmètics Jamie Kern Lima com l'exmodel Kelly McKee Zajfen han volgut donar suport també al nou projecte de Meghan Markle i el seu marit. "Estic emocionada que el món et pugui veure així. Ets la millor amfitriona, mare, esposa i amiga... Brilla intensament", ha assegurat la segona.