Esclata un nou problema per a Carles III i la reina Camil·la: 'Un nom fals'

Si Carles III i la reina Camil·la pensaven que el nou any no podria començar pitjor que l'anterior s'equivocaven. Un nou revés amenaça la família reial britànica després de descobrir-se que el príncep Andreu va registrar una empresa amb “un nom fals”. Aquesta pràctica ha portat el germà del rei d'Anglaterra a ser denunciat per donar informació falsa en documents oficials.

Els investigadors consideren que la Família Reial ha de donar exemple i se'ls obliga a complir amb estàndards més elevats. Al Regne Unit proporcionar informació falsa pot arribar a greus conseqüències. Per ara, la denúncia està interposada a l'espera de saber si es durà o no a terme una investigació més exhaustiva.

Un nou inconvenient arriba a la vida de Carles III i la reina Camil·la

Carles III i la reina Camil·la han vist com, una vegada més, el nom de la Família Reial britànica, torna a estar envoltat en polèmica. Si no eren suficients els problemes de salut i familiars del rei, un nou ha vingut per posar en escac a tots.

El revés que ha esclatat davant Carles III i Camil·la té a veure amb el príncep Andreu i una pràctica del tot il·legal. En el passat, el germà de Carles va inscriure una empresa amb “un nom fals”, que ha fet saltar les alarmes. Va succeir el 2002, quan Andreu va usar un àlies per registrar l'empresa Naples Gold Limited.

Graham Smith, un directiu que està en contra de la monarquia, va descobrir el frau i va denunciar l'oncle del príncep Guillem. Al Regne Unit, aportar informació falsa en un registre oficial comporta infraccions molt greus amb conseqüències nefastes.

Més encara, si és un membre de la Família Reial qui ha comès aquesta il·legalitat. “Andreu de York ha de complir amb els estàndards més alts, la Família Reial sembla creure que pot actuar amb impunitat”, denuncia Smith. A més d'usar un nom fals, també va indicar una adreça errònia com a domicili residencial.

Tot això s'emmarca dins de la denúncia que posa Carles III i la reina Camil·la en el punt de mira. Encara que per ara es desconeix si aquesta denúncia provocarà l'obertura d'una investigació molt més profunda sobre la figura del príncep Andreu.

Carles III i la reina Camil·la, inseparables davant l'adversitat

Aquest no és l'únic problema al qual han de buscar solució la Família Reial britànica. El mateix mitjà del qual és director Graham Smith va treure a la llum l'excessiu increment de sou que rebran Carles III i Camil·la.

Concretament, es tracta de 45 milions més de lliures esterlines, uns 54 milions d'euros, que aniran a parar a les seves arques. Aquesta informació ha causat un autèntic enrenou a Anglaterra on encara no han superat la seva última crisi econòmica. “Es tracta de diners públics, resulta escandalós, no només no hauria d'augmentar la despesa, sinó que hauria de reduir-se”, denuncien.

Enmig de totes aquestes polèmiques, el matrimoni reial s'ha mostrat més unit que mai. Fa pocs dies, Carles i Camil·la van realitzar la seva primera sortida conjunta a l'església de St Mary Magdalene de Norfolk. Allà han passat el Nadal i, com a colofó a aquestes festes, acudien a l'acte religiós de la mà.

Ni tan sols la forta pluja els va fer canviar de plans i es van mostrar d'allò més amables i somrients amb els altres assistents. En aquesta aparició es va poder comprovar que Camil·la es troba recuperada de la seva infecció respiratòria i que Carles està bastant restablert del seu càncer.

Una prova més que el matrimoni sap fer front a l'adversitat unit i que les recents polèmiques no els afecten.