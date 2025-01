Gerro d'aigua freda per a Ángel Cristo amb què ha passat amb Bárbara Rey: 'No té…'

Ángel Cristo rep un nou cop personal després de l'última notícia que ha transcendit sobre Bárbara Rey. Tal com ja s'ha confirmat, després que ell assegurés a ¡De Viernes! que la seva mare “no té escrúpols”, la vedet ha decidit fer un important pas endavant.

El passat 16 de desembre, després de complir-se un any de la primera entrevista d'Ángel en aquest format, Bàrbara va decidir trencar el seu silenci. A través d'un programa especial, la convidada va compartir amb l'audiència de Telecinco la seva versió de la història que havia explicat el seu primogènit.

Uns dies després, Bárbara Rey va tornar al programa presentat per Santi Acosta i Bea Archidona per sotmetre's a les complicades preguntes dels col·laboradors. Com era d'esperar, el relat que va explicar la vedet no va ser del grat d'Ángel Cristo.

Tant és així que el passat 3 de gener, l'exsupervivent va tornar a aquest format per destapar totes les mentides que, segons ell, havia explicat la seva mare durant les seves últimes intervencions.

Ara, i després de l'última entrevista d'Ángel Cristo a ¡De Viernes! en la qual va assegurar que Bárbara Rey “no té escrúpols”, l'artista ha donat un nou cop sobre la taula.

Tal com ja s'ha confirmat, la vedet es tornarà a asseure aquest divendres, 17 de gener, al plató d'aquest conegut format. I ho farà per respondre a totes les acusacions que el seu fill ha abocat sobre ella durant les seves últimes intervencions televisives.

Ángel Cristo rep un nou cop després d'assabentar-se de l'últim que ha succeït amb Bárbara Rey

Durant la seva última visita al plató de ¡De Viernes!, Ángel Cristo no va tenir cap problema a carregar durament contra Bárbara Rey. Tant és així que, entre altres coses, va arribar a assegurar que la seva mare manca d'“escrúpols”.

A més, l'exsupervivent va assenyalar que “ella, per on passa, ha deixat cadàvers per tot arreu”. “Bárbara Rey és maldat pura”, va afegir a continuació.

D'altra banda, i després d'explicar la seva versió sobre algunes de les històries que va revelar la seva mare durant les seves tres intervencions, Ángel Cristo no va dubtar a desafiar públicament Bárbara Rey. “Estic esperant que la meva mare porti una prova algun dia”, va dir el marit d'Ana Herminia.

Ara, farta de la guerra que mantenen des de fa més d'un any, Bàrbara tornarà a asseure's aquest divendres al programa de Santi Acosta i Bea Archidona.

A través de la seva entrevista definitiva, Bárbara Rey ha assegurat que no pensa callar res, en un intent per aconseguir que Ángel Cristo deixi de parlar d'ella en públic.