La inesperada foto de Santiago Abascal amb Lidia Bedman que confirma els rumors

Santiago Abascal ha tornat al seu perfil d'Instagram per compartir una nova i reveladora fotografia amb la seva dona, Lidia Bedman. Una publicació amb la qual el líder de Vox ha confirmat tots els rumors que s'han generat al seu voltant: els encanta l'esport.

Durant tots aquests anys, hem pogut veure el polític practicar tota mena d'activitats físiques, passió que comparteix amb la mare dels seus fills. I prova d'això és l'última publicació que ha compartit a través de la citada xarxa social.

Aquest dimecres, 15 de gener, Santiago Abascal ha compartit una imatge d'allò més reveladora. En ella podem veure Lidia Bedman i el seu marit posant junts davant del mirall d'un gimnàs. “Entrenant junts”, ha escrit el líder de Vox al costat d'aquesta instantània.

Amb aquesta inesperada i reveladora fotografia, ambdós han confirmat els rumors que s'han generat al seu voltant durant aquest temps: la seva gran disciplina amb l'exercici físic. Encara que això sí, segons mostren a les seves xarxes socials, cadascú segueix la seva pròpia rutina.

Santiago Abascal publica una foto amb Lidia Bedman i confirma tots els rumors

No obstant això, en aquesta ocasió, Santiago Abascal i Lidia Bedman han gaudit junts d'una dura sessió fitness en un gimnàs de la capital. Una cita que el polític ha compartit al seu perfil d'Instagram a través d'una reveladora fotografia.

Per a l'ocasió, la creadora de continguts ha optat per un look d'allò més esportiu, compost per unes malles amb estampat, una dessuadora rosa i unes esportives grogues.

En canvi, el líder de Vox ha optat per uns pantalons negres i una samarreta blava amb la bandera d'Espanya en una de les seves espatlles. Un detall que, com era d'esperar, no ha passat per res desapercebut entre els usuaris d'Instagram.

“Jo tinc una samarreta com aquesta, me la van regalar els meus fills. Són militars”, ha assegurat una seguidora de Santiago Abascal. “Olé aquesta samarreta amb la bandera d'Espanya”, ha escrit una altra internauta.

Altres, en canvi, no han tingut cap problema a preguntar-li al marit de Lidia Bedman on ha comprat aquesta peça: “Aquesta samarreta on es compra?”. Tanmateix, hi ha qui ha volgut felicitar la parella per tenir l'oportunitat de viure junts moments com aquests.

“Els bons hàbits i la vida sana, el necessari per aixecar Espanya, i si és en parella, compartint, molt millor”, ha assegurat un usuari d'aquesta xarxa social. “Parella que entrena unida, roman unida”, ha matisat una altra persona.