Felip i Letícia, espantats en descobrir què ha passat amb Leonor dins d'Elcano

Felip i Letícia estan realment espantats després de descobrir el que ha passat amb Leonor dins d'Elcano: el vaixell podria ser embargat amb ella dins. Ni una setmana porta l'hereva al tron de travessia quan aquesta es troba en seriós perill.

La seva parada al port de Nova York podria fer que Elcano no torni a solcar els mars. El motiu es troba en un problema legal per un deute que manté Espanya. Concretament, dins del marc del Centre Internacional d'Arranjament de Diferències relatives a Inversions, el CIADI.

Felip i Letícia reaccionen espantats a l'última hora de Leonor a Elcano

Les llàgrimes de Felip i Letícia en la despedida de Leonor podrien tenir ara un altre motiu molt més preocupant per a ells. Dies després que la Princesa d'Astúries hagi iniciat la seva travessia a Elcano, aquesta podria tenir greus problemes.

El que ha succeït amb Leonor dins del vaixell i que ha espantat Letícia i Felip és que Elcano podria ser embargat. Aquest fet podria donar-se el pròxim 5 de juny, quan la princesa i els seus companys de l'Escola Naval facin escala a Nova York.

En aquell moment, el jutge John D. Bates, del Tribunal de Districte dels Estats Units, embargarà el vaixell amb Leonor dins. Per entendre el motiu d'aquesta controvertida decisió ens hem de retrotraure l'any 2013, quan el govern de Rajoy va contreure un deute milionari.

Tal com publica Confilegal, el deute ascendeix a 1.820 milions d'euros “amb laudes ferms a favor d'inversors estrangers”. I afegeixen, “pels retalls retroactius a les renovables, sumant-se interessos i costes per cada dia que passa”. El 2023 es va llançar la primera sentència en post de les altres moltes que encara té pendent Espanya.

Així les coses, el primer embargament per fer front a aquest deute és de 800.000 euros sobre l'Institut Cervantes a Londres. El següent podria ser el vaixell en què es troba Leonor, per la qual cosa, en cas de dur-se a terme, la princesa tindria complicat el seu retorn.

Aquesta situació ha provocat una fonda angoixa en Felip i Letícia davant el futur de la seva primogènita i hereva al tron. Espanya ha intentat suspendre aquestes accions, però el jutge nord-americà ha declinat la sol·licitud.

Felip i Letícia saben que és possible l'embargament del vaixell amb Leonor

El procediment que posa en escac el retorn de Leonor a Espanya no és desconegut per a Felip i Letícia. Elcano no seria la primera embarcació que queda amarrada a port amb tota la seva tripulació dins per una ordre d'embargament.

El mes d'octubre de 2012, un altre vaixell de les mateixes característiques que Elcano, però d'origen argentí, va detenir la seva ruta al port ghanès de Tema. Només fer escala per agafar queviures, el capità va rebre una ordre judicial provinent dels Estats Units.

En ella es reflectia la retenció del vaixell en aquell port a causa d'un deute que l'Argentina havia contret per emetre bons impagats. Donada la situació, la tensió va augmentar entre els tripulants per l'assetjament del qual van ser víctimes durant dos mesos. Hi va haver bloquejos i talls en el subministrament elèctric que va complicar l'estada dels mariners.

Amb aquest antecedent, no és d'estranyar que Felip i Letícia estiguin angoixats per si a Leonor li succeirà el mateix. Encara queden diversos mesos perquè la princesa arribi a Nova York, però els ànims estan revolts.

“Diversos fons d'inversió han presentat peticions perquè s'executin els laudes”, ha explicat un advocat especialista. “Els creditors podrien obtenir ordres d'embargament argumentant que el Juan Sebastián opera com a mer vaixell de representació i formació”, assenyala. Això podria acabar amb la immunitat de la qual gaudeix Elcano i patir un embargament semblant al que va viure el vaixell argentí.