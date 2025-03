La carta de la reina Camila que deixarà sense paraules Harry i Meghan Markle

El Palau de Buckingham ha confirmat la notícia que ha sacsejat els cercles internacionals. La reina Camila, esposa de Carles III, va escriure una carta de suport a Gisèle Pelicot, víctima d'abusos per part del seu marit, Dominique Pelicot.

Aquest home va ser sentenciat a 20 anys de presó per violació sota submissió química, a més d'oferir la seva esposa drogada a altres homes a través d'internet. Els detalls del cas, que inclouen múltiples agressions, han commogut a molts.

Un acte de solidaritat de Camila Parker Bowles

El 13 de març, el palau va confirmar la carta enviada per la reina, encara que es va mantenir en reserva el seu contingut per protocol. Segons fonts properes a la reina, el cas de Gisèle Pelicot va impactar profundament a Camila Parker Bowles. Un proper a Camila va comentar que "la reina es va sentir afectada per la valentia de madame Pelicot en exposar públicament el seu sofriment".

Es menciona que Camila hauria seguit el judici públic, destacant que es visibilitza el problema de la violència sexual. I assenyalen que, a través d'aquesta carta, Camila reitera el seu suport a les víctimes d'abús i el seu compromís amb els seus drets. Al llarg de la seva vida, ha treballat incansablement per la lluita contra la violència domèstica i sexual.

La reina ha donat suport a campanyes públiques i ha treballat amb diverses organitzacions benèfiques que donen suport als supervivents d'agressions sexuals i violència domèstica. En una entrevista per a un programa de televisió, Camila va qualificar l'abús domèstic com: "un crim atroç".

La condemna a Dominique Pelicot i les seves repercussions

La condemna de Dominique Pelicot ha deixat una empremta profunda en la societat francesa. Pelicot va admetre haver violat la seva esposa repetidament després de drogar-la i va oferir a altres homes la possibilitat de fer el mateix. Aquesta condemna ha obert un debat a França sobre les lleis de consentiment i la violència sexual.

El cas també ha ressaltat els reptes que enfronten moltes dones en situacions similars i ha impulsat una discussió global sobre com garantir la protecció de les víctimes. Aquest cas ha commocionat no només a França, sinó també a la família reial britànica.

El suport de la reina Camila a Gisèle Pelicot subratlla la importància de solidaritzar-se amb les víctimes de violència en moments de desesperació. Com ella mateixa ha assenyalat en diverses ocasions, la violència masclista és una "pandèmia global" que requereix un compromís actiu per erradicar-la.