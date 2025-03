Molt fort: destapen tot el que ha ocorregut entre Antonio Banderas i Meryl Streep

El commovedor relat d'Antonio Banderas sobre el seu atac de cor el 2017 va emocionar profundament a Meryl Streep. La llegendària actriu no va poder contenir les llàgrimes després d'escoltar la reflexió de l'espanyol en una xerrada íntima a Oviedo.

El 26 de gener de 2017 va marcar un abans i un després en la vida d'Antonio Banderas. Aquell dia va patir un atac de cor que el va portar al límit, canviant completament la seva manera de veure la vida i la seva carrera.

Des de llavors, l'actor malagueny ha parlat en diverses ocasions sobre com aquella experiència va redefinir les seves prioritats. Però va ser als Premis Princesa d'Astúries de les Arts on va compartir la seva història amb Meryl Streep, deixant l'actriu completament commoguda. Què va dir Antonio que va tocar tan profundament l'estrella de Hollywood?

La curiosa anècdota d'Antonio Banderas

Per a Antonio Banderas, aquell atac de cor no va ser només un ensurt, sinó una revelació. "Vaig patir un atac de cor el 25 de gener de 2017. Vaig encarar la mort. Va ser un dia molt estrany", va relatar en la seva trobada amb Meryl Streep a Oviedo.

Durant el seu discurs, Banderas va compartir una anècdota que va marcar la seva recuperació. "Aquella nit a l'hospital Saint George, a Londres, va entrar una infermera a la meva habitació. Em va fer la pregunta més estranya del món: «Antonio, creus en la cultura popular?»", va explicar l'actor.

"Per què creus que la gent diu t'estimo amb tot el meu cor i no 'amb tot el meu cervell'? Perquè el cor no és només un òrgan del cos que transporta oxigen, sinó també un magatzem de sentiments", li va respondre ella.

A més, li va acabar de contar una cosa que el va deixar pensant. "En les pròximes setmanes o mesos, veuràs que et sentiràs molt trist, estaràs molt sensible respecte a moltes coses", va recordar.

La reflexió d'Antonio Banderas que va commoure Meryl Streep

Va ser llavors quan Antonio Banderas va tenir una conversa als Premis Princesa d'Astúries que va commoure Meryl Streep. En les seves paraules, Banderas va reconèixer que aquelles paraules eren certes: "Plorava per qualsevol cosa, no podia escoltar una cançó sense emocionar-me. Veia un quadre o una pel·lícula i em posava a plorar", va recordar.

No obstant això, per a ell, aquesta nova sensibilitat va ser una benedicció. "És probablement el millor que m'ha pogut passar en la meva vida com a actor, perquè em va obrir la porta a un espai dins meu que abans no hi era", va explicar.

En sentir aquestes paraules, Meryl Streep no va poder contenir l'emoció. L'actriu, que també ha travessat moments difícils en la seva vida, va sentir una connexió especial amb el relat d'Antonio Banderas.

És natural, ja que ella mateixa va patir una gran pèrdua en la seva joventut. Es tracta de la mort del seu xicot, l'actor John Cazale, que va morir als 42 anys per un càncer de pulmó. Aquella tragèdia va marcar la seva carrera i la seva vida personal de manera indeleble.

L'atac de cor que va transformar la carrera d'Antonio Banderas

Des d'aquell esdeveniment, Antonio Banderas ha seguit endavant amb una carrera renovada, ja que la seva manera d'actuar ha canviat. "Sentir que ja no has de demostrar res, que no has d'anar al que Almodóvar anomena les 'emocions humides'. No cal arribar fins aquí", va reflexionar.

I és que l'impacte d'aquell episodi es va reflectir en el seu treball. Pel·lícules com Dolor y gloria o la seva interpretació a El gato con botas: El último deseo es van nodrir d'aquesta nova visió que l'actor va desenvolupar després d'enfrontar-se a la mort. "Sense l'atac de cor, no podria haver fet, per exemple, Dolor y gloria", va afirmar amb convicció.

La trobada entre Antonio Banderas i Meryl Streep demostra que les experiències més difícils poden convertir-se en font d'inspiració. El cinema, com la vida, està ple de moments que ens transformen. Com seguirà impactant aquesta visió en la carrera de l'actor?