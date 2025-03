El lleig gest del rei Carles amb els seus germans després del passat amb Camila

Carles III ha fet una inversió milionària que ha deixat clar quina és la seva major prioritat: el benestar de la seva esposa, la reina Camila. En un gest que no ha passat desapercebut i ha causat certa controvèrsia en el si de la seva família.

El monarca ha gastat tres milions i mig d'euros per adquirir una propietat contigua a la finca que Camila posseeix a Wiltshire. La compra ha estat realitzada amb fons del seu 'butxaca privada', una cosa que ha sorprès els germans de Carles, amb fama de garrepes. A més, ha estat considerada per molts com una mesura extrema per protegir la privacitat i el benestar emocional de la reina.

La propietat de Camila: Un refugi personal i privat

La finca adquirida per Carles III és especial per a Camila, ja que és la seva llar des que la va comprar després del seu divorci d'Andrew Parker-Bowles.

La propietat, coneguda com Ray Mill House, ha estat durant tres dècades el seu refugi personal. En aquest lloc, lluny del bullici de la vida real, Camila ha trobat pau i tranquil·litat. A més, aquesta llar ha estat testimoni d'importants moments en la relació de la parella real.

La preocupació per la privacitat de la reina Camila

La compra de la propietat sorgeix com una resposta a l'amenaça possible de comercialització de la finca. La propietat era considerada per a lloguers vacacionals i celebracions de noces, una cosa que generava incomoditat a Camila.

Segons un amic proper a la parella, la raó és molt clara. La proximitat de la nova propietat a la casa de la reina feia urgent la intervenció de Carles III. El monarca, preocupat per la seguretat i la privacitat de la seva esposa, va decidir adquirir-la per evitar qualsevol possible pertorbació.

La crítica interna: Un gest de favoritisme?

No obstant això, aquest generós gest de Carles III no ha estat ben rebut per tots. El príncep Andreu i el príncep Harry han assenyalat que el rei no és especialment generós en els seus gestos financers. Tots dos han insinuat que Carles III podria estar afavorint a Camila per sobre dels altres membres de la família reial.

El príncep Andreu és conegut per les seves reclamacions financeres. En els últims anys, ha estat un dels més clars en criticar la falta de suport econòmic per part del seu germà.

La relació de Carles i Camila: Un amor que ha resistit la prova del temps

Al llarg dels anys, Carles i Camila han demostrat una sòlida relació. La reina ha estat un pilar de suport per al monarca, especialment durant els seus moments difícils, com la seva lluita contra el càncer. La compra de la finca és un acte de generositat.

No obstant això, també com un intent d'alleujar les tensions emocionals i la càrrega d'estrès que tots dos han suportat.

La compra de la finca: Un acte d'amor o un excés?

Molts veuen la compra de la finca com una demostració d'amor i protecció. No obstant això, altres la interpreten com una mesura excessiva que podria augmentar la bretxa entre Carles i els seus germans. Malgrat les crítiques, el cert és que la decisió de Carles III mostra clarament les seves prioritats.

Un futur incert per a la família reial

Aquest gest de Carles III és només un més dels molts que han marcat les relacions dins de la família reial britànica. Les tensions entre els germans no són noves, i la compra de la propietat només ha augmentat les diferències entre ells.

Mentrestant, Camila continua gaudint de la seva llar, el lloc on pot ser ella mateixa, sense la pressió de les responsabilitats reials. Sens dubte, aquest acte d'amor de Carles III serà recordat, però també seguirà sent motiu de debat dins de la família reial.