La notícia d'Alexia Rivas sobre 'Supervivientes' que ha deixat tothom al·lucinat

Alexia Rivas és un dels rostres més coneguts de Telecinco. La seva presència a la cadena és constant i participa en espais com Vamos a ver, Fiesta i també comenta Supervivientes. La seva opinió sobre els realities genera sempre un gran impacte i la majoria dels seus seguidors la recolzen, però alguns no sempre estan d'acord amb les seves opinions sobre Supervivientes.

Recentment, una de les seves seguidores ha mostrat el seu desacord de forma pública i a través de xarxes socials, li ha deixat un missatge clar. "Fa temps que et segueixo perquè m'agrada la teva manera de ser, però veig que la gent que defenses a Supervivientes no coincideixen per res amb la teva personalitat. Jo sospito que hi ha interessos i no m'agrada", ha escrit la seguidora.

Alexia Rivas no ha dubtat a respondre a aquest comentari. Ho ha fet de manera pública i sense embuts. "No coneixeu en profunditat la nostra manera de ser encara que ens colem a les vostres pantalles cada dia", ha assenyalat.

Alexia Rivas parla sobre la seva tasca a Supervivientes a través de les seves xarxes socials

A més, ha recordat la seva trajectòria com a comentarista de realities: "Porto comentant realities quatre anys i no sempre defenso els que s'assemblen a mi. No crec que perquè m'agradi algú, aquest algú hagi de ser igual a mi. Al contrari, m'agrada la varietat", ha confessat la periodista.

Les seves paraules han generat un gran enrenou a les xarxes socials. Molts han aplaudit la seva sinceritat. Altres segueixen dubtant de les seves opinions.

Tanmateix, Alexia ha volgut aclarir un punt important. Ha negat de manera taxativa que guanyi diners extres per defensar certs personatges de Supervivientes. "Encara no rebo propines per defensar ningú, però si voleu, podem negociar", ha bromejat.

Alexia Rivas confirma que no rep extres a la seva nòmina per parlar de certs concursants de Supervivientes

Aquest comentari ha provocat una onada de reaccions. Alguns ho han pres amb humor, encara que altres han tornat a posar en dubte la seva imparcialitat.

Tanmateix, Alexia segueix ferma en la seva postura. Per a ella, la diversitat d'opinions és clau en aquest tipus de programes i deixa clar que no té favoritismes interessats. La seva feina a Supervivientes és estrictament professional i està molt orgullosa de la seva tasca.

El debat segueix obert. Ha de defensar un col·laborador de televisió només aquells que s'assemblen a ell? Alexia Rivas ho té clar. Per a ella, l'essència d'un bon comentarista és analitzar sense prejudicis i mentrestant, segueix generant conversa i donant de què parlar.