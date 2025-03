Fermes declaracions de Laura Fa sobre la veritable Anabel Pantoja a 'Espejo Público'

Laura Fa deixa sense paraules l'audiència d'Espejo Público després de les últimes i fermes paraules que ha pronunciat sobre la veritable Anabel Pantoja. "Et munta un drama a la mínima", ha assegurat la col·laboradora de televisió.

Aquest matí, aquest programa d'Antena 3 ha dedicat part de la seva secció Més Espejo a comentar les novetats relacionades amb el clan Pantoja. Més concretament, amb la intervenció de Kiko Rivera en un espectacle d'humor.

Durant aquest cap de setmana, el DJ va assistir a un monòleg, moment en què no va dubtar a l'hora de participar de manera activa en el show. Tant és així que no va tenir cap problema a pujar a l'escenari per sotmetre's a una de les proves.

Tal com han recordat al plató d'Espejo Público, els assistents "han d'anar posant frases i la persona que fa la broma les ha d'utilitzar". De fet, Kiko va arribar a trucar a la seva cosina, cosa que va aconseguir alterar la influencer:

"Què fas, Anabel? Que estic aquí, que m'ha parat la policia. El col·lega s'ha començat a enfrontar a la policia i jo tinc l'angoixa més gran del món", li va dir el DJ.

Visiblement preocupada, Anabel Pantoja li va respondre amb la veu tremolosa: "Però què vols que jo faci? Però què faran, el portaran a la presó o què?". No obstant això, la tensió va disminuir quan David Rodríguez li va explicar tota la veritat a la seva parella.

Com era d'esperar, aquesta escena no ha passat per res desapercebuda entre els col·laboradors d'Espejo Público. Moment que Laura Fa ha aprofitat per deixar al descobert la veritable Anabel Pantoja.

Laura Fa parla alt i clar sobre la veritable Anabel Pantoja al plató d'Espejo Público

Tot i que es tractava d'un espectacle d'humor, la influencer no va poder evitar ensorrar-se després de penjar la trucada del seu cosí Kiko. Cosa que hores després va deixar al descobert a les seves xarxes socials.

No obstant això, i encara que ha reconegut que ara "tampoc és el moment", Laura Fa no ha tingut cap problema en deixar al descobert la veritable Anabel Pantoja davant dels espectadors. "Anabel mai està serena, el que passa és que et munta un drama a la mínima", ha assegurat la comunicadora.

Per la seva banda, Gema López ha assegurat que entén la reacció de la creadora de continguts, ja que es tractava d'una escena que podria haver estat real. "El que passa és que Anabel coneix el seu cosí", ha assegurat la copresentadora d'Espejo Público entre rialles.

En aquest moment, quan Laura Fa estava recalcant que "Anabel busca un drama immediatament", ha estat interrompuda per una de les seves companyes. "No oblidem el moment en què es troba, que encara hi ha una investigació oberta", ha assegurat amb convenciment.

"Però, Lorena, la reacció seria aquesta igualment", li ha respost Laura Fa, molt convençuda. No obstant això, i malgrat les seves fermes paraules, ha aprofitat l'ocasió per trencar una llança a favor de la influencer:

"Els hem vist més distanciats fins que van penjar una sèrie de fotografies a Instagram, perquè la relació està una mica més distanciada... Però aquesta broma fes-la a la teva dona o a una altra persona".

Sigui com sigui, tot apunta que Anabel Pantoja no s'ha pres malament aquesta broma, i prova d'això són les declaracions que ha fet a les seves xarxes socials:

"Diumenge, nit, em truca aquest senyor per dir-me que té un problema a la carretera. A mi gairebé em dona alguna cosa pensant que li havia passat alguna cosa[...]Us juro que quan us vegi us mato a tots tres. Sort que David em va escoltar plorant a l'habitació i em va dir que eren uns gaditans amb molt d'art".