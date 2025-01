Les fermes paraules de Susana Molina sobre l'estat d'Anabel Pantoja: 'Està molt...'

Susana Molina ha decidit trencar el seu silenci. Després de l'ingrés hospitalari de la filla d'Anabel Pantoja, ha volgut revelar quina és la situació real. En concret, ha pronunciat unes fermes paraules de com es troba realment la seva amiga.

Així, ha deixat clar que "està molt acompanyada". Però també ha revelat que tant la sevillana com el seu xicot, David Rodríguez, es troben lògicament preocupats per la seva petita, Alma.

La delicada situació d'Anabel Pantoja, la millor amiga de Susana Molina

Des de fa uns dies, Anabel Pantoja està al centre de l'atenció mediàtica a causa d'una delicada situació familiar. La seva filla Alma, nascuda al novembre, ha hagut de ser ingressada a l'Hospital Universitari Maternoinfantil de Gran Canària. Un fet que ha generat gran preocupació no només entre el seu cercle proper, sinó també entre els seus seguidors.

En aquest difícil moment, la influencer ha comptat amb el suport incondicional de la seva parella, David Rodríguez, així com d'amics i familiars. Entre ells, destaca Susana Molina, qui ha decidit parlar públicament sobre com es troba realment Anabel. Ho ha fet ara, a l'aeroport, després d'arribar a Espanya després d'un viatge a Mèxic.

Susana Molina trenca el silenci i destapa l'estat d'Anabel Pantoja

Susana Molina, coneguda per la seva estreta amistat amb Anabel Pantoja, ha fet un pas endavant per aclarir quin és l'estat emocional de la seva amiga. La jove ha explicat que tant aquella com David "estan com qualsevol pare en una situació així: preocupats. Però, al final, van sortint bones notícies".

Això sí, sobre Alma, ha preferit no entrar en detalls. D'aquí que ha afirmat: "Tampoc puc dir molt més. No em correspon a mi dir res si ells no han parlat".

Susana, que sempre ha estat una amiga fidel, ha volgut destacar el suport que el clan d'Anabel, malgrat els conflictes, està brindant als pares en aquest moment. Així, ha exposat: "Tota la família està unida. Al final, és el normal, et diguis Pantoja o Gómez".

Susana Bicho parla sobre les mostres de suport i afecte cap a Anabel Pantoja

Una de les reflexions més significatives de Susana ha tingut a veure amb la xarxa de suport que Anabel ha aconseguit teixir tant a Canàries com en altres parts d'Espanya. Segons ella, la seva amiga "és una persona molt estimada, té moltíssims amics. A Canàries té amics que són família, també a Madrid, a Sevilla".

"Ella es fa molt estimar i David també. És normal que la gent els demostri el seu suport en una situació tan complicada".

A més, ha destacat l'hospitalitat que caracteritza les amistats canàries de la parella, pel seu suport i ajuda incondicional. En aquest sentit, ha afirmat: "Tots els amics de fora de Canàries ens quedem tranquils, perquè sabem que aquí Anabel està molt acompanyada".

"La gent aquí és molt hospitalària, a nosaltres també ens donen casa i menjar. Ella està molt còmoda allà, i això és important".