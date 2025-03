La ferma decisió d'Olalla Moreno que fa un gir al seu futur a 'Com si fos ahir'

La sèrie Com si fos ahir segueix sumant tensió i emoció a les seves trames, mantenint els espectadors enganxats amb cada nou episodi. Els personatges s'enfronten a desafiaments personals i secrets que surten a la llum, complicant encara més les seves relacions.

En el pròxim capítol, la Cati, interpretada per Olalla Moreno, serà l'epicentre d'una situació inesperada que posarà potes enlaire la pizzeria. Un gest que portarà conseqüències per a diversos personatges, especialment per al Salvatore.

La ferma decisió d'Olalla Moreno

La història de la Cati farà un gir inesperat quan provoqui un incident a la pizzeria amb el propòsit de forçar el retorn del Salvatore. El que sembla una simple estratègia personal es complica ràpidament quan l'Agustí, el Marcel i la Korinna també es veuen involucrats.

Aquest gir mostrarà la capacitat de la Cati per manejar les situacions a favor seu. No obstant això, el desenllaç del seu pla podria no ser el que espera. L'actuació d'Olalla Moreno serà clau en aquest episodi, reflectint la determinació i desesperació del seu personatge.

Descobriments impactants i dilemes personals

D'altra banda, l'Andreu fa un descobriment inesperat en descobrir que el Lluís té una germana, un secret que aquest havia mantingut ocult. L'Eva no triga a retreure-l'hi, exigint respostes i qüestionant la seva confiança.

No obstant això, el Lluís insisteix que fa molt de temps que no manté contacte amb la seva germana. Aquesta revelació afegeix més incertesa a la relació dels personatges i planteja noves preguntes sobre el passat del Lluís.

Problemes econòmics i crisis vocacionals

Mentrestant, l'Itziar li confessa a l'Aniol que podrà saldar el seu deute gràcies a la venda d'un pis. No obstant això, encara queda per veure si aquesta solució serà suficient per resoldre tots els seus problemes.

D'altra banda, el Francesc travessa una crisi professional i comença a enyorar el seu vincle amb la música. Aquest conflicte intern el portarà a qüestionar-se el seu futur i a replantejar-se quin camí desitja seguir. El pròxim episodi de Com si fos ahir promet mantenir la intriga i el drama.

No hi ha dubte que la història de la Cati, interpretada per Olalla Moreno, convertirà aquest capítol en una cita imperdible per a l'audiència. I és que Com si fos ahir ha aconseguit consolidar-se com una de les sèries més exitoses de la història del canal autonòmic català.