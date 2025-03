El que li faltava a la princesa Charlene de Mònaco: 'Albert era molt...'

Judit Mascó, la famosa model espanyola, va visitar per primera vegada el plató de Al cielo con ella i va sorprendre a tothom en mostrar la seva agenda personal de 1992. Durant la seva entrevista amb Henar Álvarez, la model va compartir anècdotes de la seva vida com a top model i d'esdeveniments de l'alta societat. Un d'aquests moments va incloure una festa exclusiva en la qual va coincidir amb el príncep Albert II de Mònaco.

Mascó va obrir la seva agenda i, amb nostàlgia, va comentar: "El farciment d'aquesta agenda de papers és brutal, t'he portat l'any 1992, tot marcat amb les coses més importants". En aquestes pàgines, es destacaven moments com l'assaig general de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona i una festa al Port de Barcelona. En aquest esdeveniment, es van reunir figures destacades, com esportistes d'elit nord-americans.

La trobada de Judit Mascó amb Albert II de Mònaco: una anècdota desconeguda, fins ara

La festa al Port de Barcelona es va convertir en un punt clau en els records de Mascó. "Va atracar un vaixell de luxe i allà tots els esportistes d'elit americans hi eren. Jo era l'ambaixadora local i allà hi era fins i tot Albert de Mònaco", va explicar.

"Totes les reialeses! Del pardal aquest que acabo de citar... alguna anècdota tinc, era molt pesadet", va recordar amb humor, deixant entreveure el to irònic de les seves paraules. El públic va interpretar que la model volia inferir que el príncep de Mònaco tenia actituds insistents de flirteig amb Mascó.

Malgrat la tensió implícita en el seu comentari, la model no va aprofundir més en detalls sobre la seva relació amb el príncep monegasc. Davant la suggerència d'Henar Álvarez de "posar-lo al congelador", Judit va respondre de manera clara: "No crec que faci falta perquè la vida no li està anant molt bé". Aquesta resposta sembla reflectir una clara crítica al príncep Albert.

Una ullada a l'època daurada de la top model: glamour

Mascó també va compartir altres records de la seva agenda, com el 25 de juliol de 1992, data de la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona. "No recordava que em vaig apuntar la coreografia i els moviments que havia de realitzar a l'escenari de l'Estadi Olímpic per no equivocar-me", va confessar. Aquest detall subratlla la importància que va donar a cada moment d'aquella època.

A més, va recordar una festa organitzada per Arnold Schwarzenegger el mateix any: "Era una festa matinal i després vam anar a veure la final d'atletisme, tot molt americà". Mascó també va deixar entreveure que, encara que alguns moments van quedar fora de l'agenda, hi va haver esdeveniments nocturns que, per la seva naturalesa, no van ser registrats. "El que passava a les nits no t'ho explico perquè són coses que no s'apuntaven a l'agenda", va dir divertida.

Aquestes revelacions de Judit Mascó mostren una ullada de la fascinant vida de l'alta societat i la reialesa en aquells temps. La menció a Albert de Mònaco, juntament amb la seva actitud cap a ell, reflecteixen, de nou, la fama que sempre ha acompanyat al príncep de Mònaco. Aquesta informació, encara que anecdòtica, no ha agradat a Charlene, que ha patit al llarg dels anys les infidelitats del seu marit.