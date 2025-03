El que li faltava al príncep Guillem: Revelen un altre secret del rei Carles III

Treballar per a la Família Reial britànica no és tasca senzilla. Més enllà del luxe i l'estatus, els empleats han de lidiar amb excentricitats i manies dels membres de la reialesa. Tom Quinn, en el seu llibre Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, ha recopilat testimonis d'alguns extreballadors que han viscut les exigències dins del palau.

Un dels protagonistes és el príncep Andreu, conegut pel seu mal caràcter i els seus capricis. Es diu que va acomiadar un empleat només perquè tenia un lunar a la cara i a un altre per portar una corbata de niló. "És famós per tenir la seva col·lecció d'ossets de peluix alineats al seu llit cada dia, i si alguna cosa està fora de lloc, s'enfada", revela l'exempleada Charlotte Briggs.

Carles III i la seva impaciència amb els detalls

L'actual monarca, Carles III d'Anglaterra, també té fama de ser exigent: segons els empleats, és "bastant suau, però té la metxa curta". Qualsevol petit error, ja sigui en la preparació del seu te o en la brillantor de les seves sabates, pot molestar-lo. "Tota la seva vida ha tingut gent fent coses per ell, així que quan alguna cosa no es fa bé, s'irrita ràpidament, és una mica susceptible", explica Tom Quinn.

Durant la seva proclamació com a rei, la seva frustració per la impuntualitat en la seva coronació va ser evident: "Mai podem arribar a temps", va murmurar dins del carruatge. "Té petits arravataments d'irritació amb el seu personal, perd els estreps en un instant", confirma un exempleat.

D'altra banda, Camila, encara que ara és reina, mai va voler aquest rol. "Camila odiava la idea de ser reina i li deia a Carles amb regularitat: 'No podem deixar de banda tot aquest protocol? Són tot ximpleries'". Segons el llibre, Carles li responia amb calma: "Ho estàs fent per mi, carinyo".

Kate Middleton i Meghan Markle: dues maneres d'adaptar-se

El llibre també parla de la difícil adaptació de Meghan Markle a la Família Reial. Segons Quinn: "No va rebre prou ajuda, ni tan sols de Harry, perquè ell va assumir que ella estaria bé, crec que va ser un xoc". "Sentia que Harry i ella no eren tractats amb la mateixa importància que Guillem i Kate Middleton", explica Quinn.

Per contra, Kate Middleton va saber adaptar-se millor: els empleats la descriuen com algú diplomàtic, que sap manejar situacions sense generar conflicte. També va ser ferma en la seva decisió de criar els seus fills de manera diferent a com va ser criada la generació anterior. "No volia que els seus fills tinguessin el mateix tipus d'infància que va tenir Guillem, en què pagaven a mainaderes perquè el cuidessin".

Una Família Reial amb hàbits peculiars

Les anècdotes recopilades per Tom Quinn mostren una faceta poc coneguda de la reialesa. Algunes revelen el seu humor, altres les seves excentricitats i com, la imatge pública dista molt de com viuen realment en la seva intimitat. Un exemple d'això és la història de la princesa Margarida amb el comediant Stephen Fry durant un sopar.

Fry era descendent d'algú que va signar la sentència de mort de Carles I el 1649. En assabentar-se Margarida d'això, va bromejar: "Oh, bé, és hora de venjar-nos", i li va clavar una forquilla a la cama. Quinn conclou que, encara que en públic la Família Reial segueix regles estrictes, dins del palau encara viuen com si estiguessin al segle XVIII.