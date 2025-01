Felip VI es troba amb Carles III i tothom es fixa en el mateix detall

Aquest dilluns, els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, han reprès l'agenda oficial de la Casa Reial. Ses Majestats han aterrat a Polònia poc abans de les dues de la tarda, a bord de l'A-310, l'avió de la família reial espanyola. Han arribat al país per participar en un acte solemne: la commemoració del 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz-Birkenau on s'han trobat amb Carles III.

Des de la seva arribada, Felip VI i la reina Letícia s'han dirigit a la carpa instal·lada a l'entrada principal del camp Auschwitz-Birkenau II. Allà, juntament amb representants d'altres monarquies europees, han retut homenatge a les víctimes de l'Holocaust.

Entre els assistents també s'han trobat monarques com Màxima d'Holanda, la reina Margarida de Dinamarca, Harald i Sònia de Noruega, i el rei Carles III del Regne Unit. Aquest últim, protagonista juntament amb el rei d'Espanya d'un gest que no ha passat desapercebut per a ningú.

Carles III i Felip VI es troben

La solemnitat de l'esdeveniment ha marcat cada moment de la jornada. Felip VI i Carles III han estat captats en silenci absolut, seguint amb precisió les indicacions del personal encarregat del protocol.

Un detall que, encara que senzill, ha despertat nombrosos comentaris a les xarxes socials. Usuaris de X han ressaltat el respecte i l'educació que ambdós monarques han demostrat, acatant les directrius sense qüestionar ni un aspecte de l'organització.

No és la primera vegada que Felip VI i Letícia visiten Auschwitz. El 2020, ja van fer un recorregut per les instal·lacions del camp durant un viatge oficial. En aquella ocasió, van estar acompanyats per caps d'Estat, ministres i diverses autoritats.

No obstant això, aquesta segona visita adquireix un significat especial per la presència de supervivents de l'Holocaust. I és que aquests han ofert testimonis commovedors sobre l'horror viscut al lloc.

Felip VI i Carles III són un exemple d'educació i respecte

La cimera reial a Auschwitz-Birkenau no només ha reunit monarques, sinó també alts representants polítics i diplomàtics de tot el món. Durant l'acte, s'han dut a terme discursos plens d'emoció i simbolisme, recordant les víctimes de l'Holocaust i subratllant la importància de la memòria històrica. La presència de Carles III i Felip VI junts ha reforçat la idea d'unitat i respecte entre les monarquies europees al voltant d'una causa tan transcendental.

Els gestos d'ambdós reis no han fet més que subratllar la importància del respecte i la dignitat en esdeveniments d'aquesta índole. En un context on cada detall compta, l'actitud impecable de Felip VI i Carles III ha deixat una empremta en aquells que han seguit de prop l'esdeveniment. Malgrat la solemnitat de l'acte, la connexió i l'entesa mútua entre ambdós monarques s'han fet evidents, consolidant la imatge d'unes monarquies que comparteixen valors comuns.

El dia encara no ha acabat, però ningú dubta que aquesta jornada quedarà marcada com un fita en les relacions entre les monarquies europees. La cerimònia ha estat un recordatori que el passat no ha de ser oblidat. I que el respecte cap a aquells que van patir és un deure que transcendeix fronteres i generacions.