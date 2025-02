Qui és Judith, el suport de Cristina Serra després de la ruptura amb Pep Guardiola

Cristina Serra, exdona de Pep Guardiola, travessa un moment crucial en la seva vida personal i professional. Després de la seva recent separació de l'entrenador, Cristina ha trobat en els seus éssers estimats un pilar fonamental per mantenir-se forta.

Estem segurs que els seus tres fills són clau en aquest procés. No obstant això, una altra de les persones essencials en la seva vida és la seva germana Judith. La relació entre ambdues no només és propera en l'àmbit personal, sinó que també comparteixen una connexió professional.

Cristina, establerta a Barcelona des de 2019, lidera l'empresa familiar Serra Claret, una reconeguda firma de moda multimarca que porta a la família des de 1933. Fundada a Manresa pel seu avi Josep, aquesta empresa ha evolucionat fins a convertir-se en un referent en el sector.

Qui és Judith, el màxim suport de Cristina Serra

Judith, a més de ser germana de Cristina, és una aliada clau en l'èxit empresarial de Serra Claret. Ambdues comparteixen la passió per la moda i treballen braç a braç per portar la visió de la marca a un altre nivell.

Judith acompanya Cristina en viatges per les principals passarel·les i fires internacionals, buscant noves tendències i inspiracions per nodrir el catàleg de la firma. Aquesta dinàmica laboral no només enforteix l'empresa, sinó que també reforça el vincle entre les germanes.

En aquest moment de canvis, Cristina sembla estar més enfocada que mai en el seu negoci. La seva dedicació a Serra Claret reflecteix el seu compromís amb mantenir el llegat familiar i adaptar-lo a les exigències del mercat actual.

Judith, com a companya inseparable en aquesta aventura professional, s'ha convertit en un suport essencial tant en l'àmbit laboral com en el personal. I és que tot fa pensar que l'exdona de Pep Guardiola no està passant pel seu millor moment.

Una relació que inspira

Cristina i Judith demostren com els llaços familiars poden ser una font de força en temps difícils. Mentre Cristina es concentra en liderar Serra Claret, Judith segueix al seu costat, ajudant-la a avançar en aquest procés de reinvenció personal i professional.

Enmig dels desafiaments que representa una separació, Cristina Serra no està sola. Amb el suport de Judith i el llegat de la seva empresa familiar, afronta aquesta etapa amb determinació, mostrant que la feina i la família són el seu millor refugi.