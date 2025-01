El veritable estat de Felip VI pel que ha passat amb la reina Sofia: 'No vol...'

Felip VI ha reaccionat a l'última hora de la reina Sofia després de saber-se el que li ha succeït: travessa un moment complicat personal. L'estat del rei és de completa dedicació cap a la seva mare i d'una gran preocupació. "No vol que estigui sola", afirma l'experta en Casa Reial, Silvia Taulés.

D'un temps ençà, les polèmiques de l'emèrit han afectat la reina Sofia, qui sempre ha procurat ser discreta. Motiu al qual s'ha sumat la delicada salut de la seva germana i que l'ha portat a viure una situació difícil que ni els actes oficials aconsegueixen evitar. D'aquí que Felip hagi decidit no separar-se del seu costat i passar més temps amb ella.

Felip VI reacciona a l'última hora de la reina Sofia

Felip VI es troba totalment bolcat en la reina Sofia, que no es troba en el seu millor moment. A la preocupació per la delicada salut de la seva germana, la princesa Irene, s'hi han sumat les polèmiques protagonitzades per Joan Carles.

Tot això ha afectat seriosament la reina Sofia, la situació de la qual ha arribat a orelles del seu fill. Felip VI es troba molt preocupat per la seva mare després de conèixer el que li ha succeït: que travessa un moment complicat. "No vol que estigui sola", assenyala Silvia Taulés a Vanitatis.

El mateix portal sosté que el rei no està disposat a deixar-la sola i intenta omplir la seva agenda amb actes oficials. L'últim va ser confirmat recentment i portarà la reina emèrita fins a París per assistir a un esdeveniment molt especial relacionat amb l'òpera. Un acte al qual Felip vol que assisteixi la seva mare, coneixedor de la seva passió per la música clàssica.

Tanmateix, ni tan sols aquests esdeveniments aconsegueixen que l'emèrita recuperi el seu ànim i surti de la situació en què es troba. Per això intenta passar el màxim temps possible amb ella, aparcant el seu paper de monarca i exercint el de fill.

"El rei Felip VI cuida la seva mare al detall, podríem dir que en cada mil·límetre de la seva vida", expliquen. "Cada dia, sempre que està a Madrid i si l'agenda li ho permet, la visita", afirma Taulés. La periodista assenyala que "està amb ella una bona estona, xerren de les seves coses", i comparteixen un moment que per a ella "és un bàlsam".

El motiu que manté alerta la reina Sofia i Felip VI

Fa uns mesos que la reina Sofia arrossega una profunda preocupació que la manté molt alerta i angoixada. Si bé les polèmiques de Joan Carles l'han afectat, és la seva germana Irene el que de veritat li fa perdre la son.

L'estat de salut de la princesa s'està complicant i fa temps que s'ha deteriorat greument. L'emèrita no s'ha separat de la seva germana en cap moment, però cada vegada és més conscient que la situació és greu.

"Segons informen, és com una espelma que s'està apagant a poc a poc", ha pogut esbrinar Taulés. Aquest és el principal motiu que manté en alerta la reina Sofia i per extensió Felip VI.

No només per l'estat de la seva estimada tia, també pel de la seva mare tan unida a Irene. El seu estat actual no els permet compartir tant de temps juntes com abans i Sofia se sent cada vegada més sola. D'aquí que Felip hagi pres la decisió d'estar amb ella i acompanyar-la quan la seva agenda li ho permet.

A més, Sofia es nega a deixar Irene sola i cada vegada la seva agenda es redueix. La seva major por és que el desenllaç final es produeixi estant ella de viatge i no pugui donar-li l'últim adeu. "És una situació que preocupa molt la reina Sofia, i molt", afirmen.