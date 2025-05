La Família Reial tremola: han anunciat la pitjor exclusiva sobre la reina Letícia

La reina Letícia s'ha convertit de nou en protagonista d'una notícia que res té a veure amb el seu recent retrobament amb la seva filla, la princesa Leonor, a Panamà. Segons ha revelat Diego Arrabal al seu canal de YouTube, la dona de Felip VI va prendre una decisió controvertida després de sortir a la llum les fotografies de la seva filla en biquini. En concret, la reina Letícia va ordenar suspendre de feina i sou a dos dels cinc escortes que es trobaven en aquell moment de servei quan van ser preses les citades instantànies.

La monarca va demanar explicacions telefònicament als membres de seguretat encarregats de vetllar per la seguretat de l'hereva. Letícia, segons paraules del periodista marbellí, "es va enfadar molt, va treure el geni i va voler saber qui viatjava amb ella aquell dia".

¡ESCÁNDALO REAL! FILTRADA LA ORDEN DE LA REINA LETIZIA:¡A LA CALLE Y SUSPENDIDOS DE EMPLEO Y SUELDO!

El cert és que a la mare de la princesa d'Astúries no li va tremolar el pols a l'hora de prendre una decisió. El resultat va ser que els escortes que en aquell moment vigilaven l'hereva van ser acomiadats de feina i sou. Ambdós van tornar a Espanya deixant, per tant, de prestar servei per a la filla gran dels reis.

Letícia va ordenar que suspenguessin de feina i sou els escortes de la seva filla

"Em sembla massa", deixava caure el que va ser col·laborador de Telecinco, coneixedor de primera mà de la feina que fan els paparazzis. "Massa càstig per tan poca cosa", insistia de nou Arrabal sobre la decisió de Letícia.

Una informació que està en la mateixa línia que l'aportada pel diari El Siglo Digital. El citat mitjà panameny explicava fa uns dies que la reina Letícia va exigir l'acomiadament dels escortes encarregats de la protecció de Leonor. Una conseqüència que s'hauria produït per no haver complert amb les seves responsabilitats.

Precisament Diego Arrabal ja va explicar als seguidors del seu canal com van ser preses les comentades fotografies que van ocupar la portada de Diez Minutos. L'andalús assegurava que havia estat un fotògraf freelance qui va aconseguir captar la princesa Leonor banyant-se al mar.

A més de confirmar que el fotògraf actuava pel seu compte, va explicar el seu mode de procedir. "No cal seguir la princesa, amb seguir els escortes, ja està", advertia Arrabal.

La preocupació de la reina Letícia més enllà de les imatges publicades de Leonor

Després, l'estratègia del fotògraf va ser seure a la platja com un turista més, esperant que aparegués la futura reina d'Espanya. I així va ser, llavors va prendre les fotos i va negociar amb la citada revista.

Després de la publicació de les imatges de Leonor gaudint del seu temps lliure s'ha sabut que a Letícia li preocupa que la llibertat de la seva filla es vegi coartada. La consort pateix perquè vol que gaudeixi de l'experiència al vaixell escola com una guardiamarina més sense deixar de banda les seves responsabilitats.

Ni la reina Letícia ni el seu marit estan disposats que qualsevol situació serveixi per tenir imatges de la seva filla. Una postura que justificaria el perquè de la decisió de la mare de la princesa Leonor de prescindir dels citats guardaespatlles.