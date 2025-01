La reacció de Bertín Osborne a l'última hora de Fabiola Martínez: ‘Hi ha moments’

Fa uns dies, Fabiola Martínez va compartir durant una de les seves últimes entrevistes la relació que mantenen els seus dos fills: "Hi ha moments en què tenen una miqueta més de complicitat". Ara, Bertín Osborne ha reaparegut a les xarxes socials amb una nova i reveladora fotografia.

Aquest dimecres, 31 de desembre, el presentador de televisió ha compartit amb tots els seus seguidors d'Instagram una estampa de la més familiar. En ella, podem veure Bertín envoltat per diversos dels seus fills.

Per una banda, es troben Eugenia, Claudia i Alejandra, les filles que Bertín Osborne va tenir amb Sandra Domecq i a qui és habitual veure juntes. Tant és així que, en el resum de 2024 que va compartir Eugenia, vam poder veure una fotografia d'elles i una altra en companyia de la seva germana, Ana Cristina Portillo.

En aquesta imatge apareix també Carlos, un dels dos fills que l'artista va tenir amb Fabiola Martínez. Amb un gran somriure, el jove de 16 anys sembla mirar més enllà de la càmera, encara que no sabem exactament cap a on.

Una de les possibilitats és que el seu germà Kike es trobés darrere del fotògraf i, en veure'l, se li dibuixés aquest gran somriure que mostra a la foto.

Bertín Osborne comparteix una foto dies després de les últimes confessions de Fabiola Martínez

Com era d'esperar, l'última publicació de Bertín Osborne no ha passat per res desapercebuda entre els usuaris d'aquesta xarxa social. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció dels internautes ha estat l'absència del seu fill Kike.

"Només falta el bell Kike", li ha escrit un usuari d'Instagram. "Bon Any per a tu i la teva família. I Kike, com està? No el veig a la foto", li ha preguntat una altra de les seves fans.

Aquesta reveladora i familiar instantània ha vist la llum tan sols uns dies després de l'última entrevista que Bertín Osborne i Fabiola Martínez van concedir a la revista ¡Hola!.

El passat 20 de novembre, l'exmatrimoni va concedir aquesta exclusiva per fer un important anunci: el canvi de nom de la seva fundació. No obstant això, també van aprofitar l'ocasió per tractar altres temes d'índole personal.

A més de parlar del seu matrimoni, Fabiola Martínez i Bertín Osborne no van tenir cap problema en desvelar la relació que actualment mantenen els dos fills que tenen en comú.

"Hi ha moments en què comparteixen més complicitat, i altres en què cadascú segueix el seu propi camí. A Kike li encanta veure curses de motos a la tele, mentre que Carlos prefereix els concursos de música i programes de talents", va assegurar la model veneçolana en aquell moment.