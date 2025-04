No només el rei Carles III: La reina Camila rep una mala notícia dels metges

La tensió dins de Buckingham Palace ha anat en augment. Després de la malaltia del rei Carles III i la millora de Kate Middleton, ara és Camila Parker qui centra l'atenció. El seu estat de salut no millora i, segons els metges que l'atenen, no està disposada a renunciar als hàbits que li estan perjudicant.

Camila Parker, entre el vi, el tabac i la negació

Als seus 77 anys, la reina continua sent fidel a la seva rutina, una que inclou el consum diari de vi negre i tabac. Segons informa El Nacional, els professionals de la salut que l'atenen han estat clars en les seves recomanacions. O canvia el seu estil de vida o les conseqüències seran greus, però Camila, coneguda pel seu caràcter ferm, ha optat per no fer cas.

El seu entorn més proper està alarmat: des de fa temps, arrossega una infecció de pit que ha afectat la seva recuperació. La combinació d'edat avançada, consum d'alcohol i tabaquisme no fa més que agreujar el seu estat físic. Els metges han insistit en repetides ocasions en la necessitat de frenar aquests hàbits, però les seves advertències no han estat suficients.

La salut de la reina, cada cop més compromesa

Malgrat els tractaments, no hi ha senyals de millora. Camila ha continuat bevent fins i tot durant les fases més delicades de la seva malaltia, cosa que ha generat molèsties i preocupació entre els professionals del Palau. La situació s'ha tornat tan complexa que l'equip mèdic ha considerat explorar teràpies alternatives, tot i que admeten que de poc serviran sense la cooperació de la pacient.

Carles III viu amb angoixa la negativa de la seva esposa a modificar la seva conducta. Mentre ell travessa el seu propi procés de recuperació, pateix veient que Camila posa en risc la seva salut de forma conscient. Les tensions entre ambdós no han trigat a sorgir, especialment quan els metges han repetit que, si ella no actua, el desenllaç podria ser tràgic.

Una decisió personal que podria costar-li car

L'actitud de Camila ha despertat crítiques dins i fora de l'entorn reial. Mentre es demana responsabilitat i cures, ella sembla més interessada a mantenir la seva independència, encara que això suposi ignorar els consells mèdics. Aquesta postura desafiant podria transformar-se en una situació irreversible si la seva salut continua deteriorant-se al ritme actual.

Des de l'entorn del Palau asseguren que l'ambient és de preocupació constant. La reina consort no només posa en escac el seu propi benestar, sinó que també augmenta la pressió sobre un rei que ja enfronta prou reptes. El temps, en aquest cas, no està de la seva banda.