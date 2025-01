Emoció a 'Espejo Público' després del que ha passat amb Alonso Caparrós en ple directe

Alonso Caparrós ha aconseguit emocionar els espectadors d'Espejo Público amb la darrera història que ha explicat a través de la seva secció. Arran del problema de salut de la filla d'Anabel Pantoja, el periodista ha tingut l'oportunitat d'entrevistar un matrimoni que ha passat per una situació molt similar.

Des que va tornar a Antena 3 per formar part de l'equip d'aquest matinal, a Alonso se li va assignar una tasca de la més important. Cada setmana, el col·laborador de televisió sorprèn l'audiència d'Atresmedia amb un nou i interessant reportatge.

Tanmateix, en aquesta ocasió, Alonso Caparrós no ha pogut contenir l'emoció a l'hora d'explicar la història d'Araceli i Juan, un matrimoni que va perdre la seva filla amb només tres dies de vida.

Segons han explicat durant la seva participació a Espejo Público, des del primer moment, els metges els van informar que la petita no sobreviuria. Tanmateix, ells van decidir seguir endavant amb el procés.

A més, Juan ha volgut explicar a Alonso Caparrós i a la resta de col·laboradors els canvis que s'han produït en el protocol de cures perinatals a l'Hospital de La Paz:

“Al principi, a part que era època de COVID, una època complicada, el tema del 'pell amb pell'”. Tal com ha assegurat el convidat, els metges li van preguntar: “Per què fer un 'pell amb pell' amb un nen que se suposa que no viurà molt de temps?”.

“Jo els vaig dir: «I per què no?». Si és una cosa bona per al nen”, ha afegit a continuació. Per la seva banda, Araceli ha volgut destacar que, en aquell moment, els professionals es van adonar dels “beneficis”.

El testimoni que ha aconseguit Alonso Caparrós ha emocionat l'audiència d'Espejo Público

Després que una de les seves companyes hagi destacat que hi ha famílies que tenen por d'agafar els seus nadons malalts, Alonso Caparrós ha volgut fer un aclariment.

El comunicador ha destacat que “la feina dels professionals de pal·liatius no només és cuidar el nadó”. Considera que també han de “cuidar els pares i aconsellar-los, a més de preparar el millor dol possible”.

“Durant aquests tres dies, el que fan, a més d'atendre el nadó, és crear records. Per exemple, el certificat de baptisme, el barret que té el nadó, la polsera… Coses que han format part de la vida d'Araceli”, ha afegit Alonso Caparrós.

En aquest moment, Susanna Griso ha volgut destacar la fortalesa que ha mostrat el matrimoni a l'hora d'acomiadar-se de la seva filla. Moment que Araceli ha aprofitat per assegurar que ells “no han fet res excepcional”.

“En aquell moment, l'alegria de tenir els teus fills, d'haver conegut la teva filla... A aquests nens cal donar-los l'oportunitat de néixer. La vida es fa pas i ella s'aferrava a la vida”.

A més, la convidada ha assegurat que, durant el seu embaràs, li van dir en diverses ocasions que la seva filla es moriria, però ningú va saber dir-li de què exactament. Després d'escoltar aquest emotiu i colpidor testimoni, una companya d'Alonso Caparrós ha volgut fer-li una pregunta a Araceli:

“Si poguéssiu triar entre que això no hagués hagut de passar, és a dir, que hauries tingut un embaràs d'un sol nen i l'experiència que heu tingut?”.

“Jo triaria això… Moltes vegades em deia: «Per què naixerà per morir? Quin sentit té?». Tots naixem per morir i la meva filla ha nascut per estimar. L'amor que ha donat en aquests tres dies és molt més gran que l'amor que reben algunes persones en la seva vida… Ella venia amb una missió”, ha afegit la convidada.