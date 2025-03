Les emotives paraules del Papa Francisco que ara cobren molt de sentit: ‘Demano que…’

Algunes frases queden gravades en el temps i, quan menys s'espera, tornen a cobrar força. Fa 12 anys, un missatge senzill i profund del Papa Francisco va marcar l'inici d'una etapa important a l'Església. Avui, enmig de la incertesa, aquestes paraules ressonen amb un significat encara més especial.

El Papa Francisco travessa dies complicats a causa del seu estat de salut. La seva hospitalització ha despertat preocupació arreu del món. No obstant això, l'afecte dels fidels i els seus propis ensenyaments de fe i esperança continuen acompanyant-lo en aquest moment crucial.

Aquestes emotives paraules del Papa Francisco cobren més sentit que mai

El 13 de març de 2013, el Papa Francisco va dirigir un missatge als fidels que encara avui continua sent recordat. En aquella ocasió, va expressar: “Us demano que pregueu perquè el Senyor em beneeixi; la pregària del poble, demanant la Benedicció per al seu Bisbe”. Des d'aquell dia, la seva crida a la pregària ha estat una constant en el seu pontificat.

Avui, quan es compleixen 12 anys des que va arribar al Vaticà, aquestes paraules cobren un significat especial. El seu delicat estat de salut ha portat a milers de persones a recordar aquella petició i a unir-se en pregària per ell. Com ell mateix va dir: “I, si us plau, no deixeu de pregar per mi”, una súplica que ara sembla més vigent que mai.

Al llarg d'aquests anys, el Papa Francisco ha mantingut el seu estil proper i humil. El seu pontificat ha estat marcat per crides a la unitat i a la compassió. Sempre ha insistit en la importància de la pregària i el suport mutu, quelcom que avui sembla més significatiu que mai.

El seu estat de salut i l'esperança dels fidels

Des del passat 14 de febrer, el Papa Francisco roman hospitalitzat a l'Hospital Gemelli de Roma. El seu ingrés es va deure a una bronquitis que després va evolucionar en una pneumònia bilateral. Durant la seva hospitalització, ha afrontat diverses crisis respiratòries, la qual cosa ha generat preocupació.

Els últims informes mèdics indiquen que el seu estat és estable dins de la complexitat del quadre. Malgrat que ja ha mostrat millora, encara necessita oxigen de manera constant. Tot i les dificultats, s'ha mantingut actiu dins de les seves possibilitats, participant en exercicis espirituals i mantenint contacte amb el seu equip.

Avui, el Vaticà ha confirmat que el Papa ha passat una nit tranquil·la. La notícia ha portat alleujament a la comunitat catòlica, que continua pendent de la seva evolució. Tot i que encara no se sap si podrà participar en les celebracions de Setmana Santa, la seva fortalesa continua sent un exemple.

La petició que va fer fa dotze anys continua vigent. Molts fidels continuen pregant per ell, recordant les seves paraules i el seu missatge de fe. En aquests moments, el seu llegat i la seva ensenyança continuen sent una font d'inspiració per a aquells que el segueixen.