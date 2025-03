Així és la luxosa casa on viu Pep Guardiola lluny de Cristina Serra, la seva exdona

La notícia sobre la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra ha sorprès molts, ja que la parella sempre havia mantingut un perfil baix i allunyat dels mitjans. La seva relació, construïda al llarg dels anys, semblava ser una de les més estables dins del món de l'esport.

Pep Guardiola, famós pel seu talent en el futbol i pel seu estil de vida reservat, ha trobat un lloc per viure a Manchester. Una residència que reflecteix les seves preferències per la qualitat, l'exclusivitat i la comoditat al cor de la ciutat.

Així és la luxosa casa on viu Pep Guardiola a Manchester

Quan Guardiola es va mudar a Manchester, molts van pensar que la seva residència seria una mansió als afores, lluny de l'agitació de la ciutat. No obstant això, el tècnic va optar per un enfocament diferent i més modern.

La seva elecció va ser un luxós apartament a l'exclusiu edifici City Suites, situat a Chapel Street, una de les zones més desitjades de la ciutat. Aquest edifici s'ha convertit en un dels complexos residencials més cobejats per les figures més destacades de Manchester.

L'apartament de Pep Guardiola, valorat en prop de 3 milions d'euros, està ubicat en un entorn urbà privilegiat. Una zona que combina l'exclusivitat d'una zona plena de botigues de luxe i restaurants gurmet.

Aquest modern complex residencial té tot el que una figura pública com Guardiola necessita: comoditat, privacitat i luxe. A diferència de les mansions a les quals estem acostumats a veure futbolistes, l'apartament de Guardiola ofereix un estil de vida més íntim.

Pep Guardiola continua amb la seva vida lluny de Cristina Serra

L'apartament compta amb dues habitacions, i forma part d'un exclusiu complex residencial de 16 plantes. A més de les impressionants vistes de la ciutat, els residents tenen accés a una sèrie de serveis excepcionals.

Alguns d'ells són una piscina coberta de 18 metres, un balneari amb jacuzzi i sauna, i un gimnàs d'última tecnologia. Sens dubte, aquestes instal·lacions estan pensades per a algú com Pep Guardiola, un professional d'alt rendiment.

Un dels punts més atractius d'aquest complex és el seu restaurant, dirigit pel xef Tim Allen, qui compta amb una estrella Michelin. Aquest detall gastronòmic li dona un toc únic a l'estil de vida del tècnic.

A més, l'edifici compta amb altres serveis com un conserge disponible les 24 hores, dues places de garatge privades per propietari i servei de bugaderia. Sigui com sigui, la residència de Pep Guardiola al City Suites és un reflex del seu estil de vida.

Lluny de les grans mansions i del bullici suburbà, el català ha elegit viure al centre de la ciutat. Aquesta casa de luxe es converteix així en un símbol de la nova etapa de Pep Guardiola, un espai que li ofereix tranquil·litat i qualitat.