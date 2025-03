La reina Camila, assenyalada pel que el príncep Harry diu d'ella: ja no ho amaguen

La figura de Camila Parker dins de la família reial britànica ha estat marcada per la controvèrsia des dels seus inicis. I és que al llarg dels anys, l'actual reina consort ha hagut de superar una sèrie d'obstacles.

La seva relació amb el rei Carles III, inicialment rebutjada per molts, va deixar una empremta inesborrable en la percepció pública. Especialment a causa de les comparacions constants amb la difunta Diana de Gal·les.

Camila Parker, assenyalada

Camila ha hagut d'esforçar-se enormement per ser acceptada, enfrontant-se a una ombra que sempre va estar present: Diana, la "princesa del poble". Mentre Camila intentava forjar el seu camí, la memòria de Diana seguia sent una referència constant.

Un fet que es va tornar encara més rellevant amb el naixement de Lilibet Diana de Sussex, la filla de Meghan Markle i el príncep Harry. El nom de la nena, un homenatge explícit a la reina Isabel II i a Diana, no va ser ben rebut per Camila.

El bateig de Lilibet a Los Angeles es va convertir en el punt d'inflexió d'aquesta complicada relació familiar. Malgrat la proximitat dels Sussex amb la família reial, la falta d'assistència dels membres més importants de la reialesa va ser un missatge clar.

Camila, juntament amb el rei Carles III, i la resta de la família, van optar per no participar en aquest esdeveniment. Un fet que va deixar clar el seu desacord amb els termes en què els Sussex volien portar la seva vida familiar, com apunta En Blau.

La decisió de no assistir a aquest bateig va ser molt més que una simple falta de presència. Va ser una jugada estratègica que buscava aïllar a Lilibet i restar importància al seu nom dins del cercle reial.

El príncep Harry confirma els rumors sobre Camila Parker

En el seu llibre En la sombra, el príncep Harry no dubta a descriure a Camila com la dolenta en el seu relat dels conflictes familiars. Segons el duc de Sussex, la seva madrastra ha utilitzat les seves influències per mantenir una imatge pública favorable.

Harry no és l'únic que veu a Camila com una figura manipuladora dins de l'entramat reial. I és que les seves accions durant el bateig de Lilibet semblen confirmar el seu paper com l'estrateg darrere dels intents de mantenir la seva rellevància en la família.

La relació de Camila amb els Sussex, i en especial amb els fills de Meghan i Harry, continua sent un tema delicat dins de la família reial britànica. Amb l'ombra de Diana sempre present, sembla que la reina consort continua lluitant per assegurar-se el seu lloc en la història reial.