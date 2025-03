Preocupació a Noruega amb la confessió d'ara mateix de la princesa Mette-Marit

La princesa Mette-Marit de Noruega ha commocionat el país amb una sincera confessió sobre el seu estat de salut. En una declaració recent, l'esposa del príncep Haakon va admetre que pateix un dolor intens als pulmons. “Em fan molt mal els pulmons. He de descansar per poder seguir amb els meus compromisos”, explica visiblement afectada.

El passat cap de setmana, la Casa Reial de Noruega va emetre un comunicat confirmant que l'estat de salut de Mette-Marit ha empitjorat. Des que el 2018 va ser diagnosticada amb fibrosi pulmonar crònica, una malaltia incurable que afecta greument els pulmons, els informes mèdics van alertar que la seva situació seguiria deteriorant-se. Ara, gairebé sis anys després, s'ha confirmat que la seva condició ha avançat de manera preocupant.

Malgrat el seu delicat estat, la princesa va decidir parlar sobre la seva salut després d'un esdeveniment oficial. En sortir de l'acte, on es va reunir amb dissenyadors emergents de la moda, Mette-Marit es va trobar amb els periodistes, que li van preguntar sobre el comunicat. “La malaltia crònica ha progressat”, comença dient la princesa, confirmant que la situació és cada cop més greu.

Segons l'últim informe, la princesa ha reduït l'agenda pública a causa dels constants símptomes i dolors que afecten la capacitat per complir amb els deures. La Casa Reial ha aclarit que Mette-Marit necessita més descans i que la seva rutina diària està canviant ràpidament. Això significa que el seu programa oficial patirà modificacions més freqüents i amb menys antelació del que els noruecs estan acostumats.

Mette-Marit es recolza en el príncep Haakon

Malgrat les dificultats, Mette-Marit no va voler faltar al Campionat del Món d'Esquí Nòrdic FIS 2025. Amb el seu marit, el príncep Haakon, van rebre els hereus de Suècia, Victòria i Daniel, que van viatjar amb els fills Estelle i Òscar. L'esdeveniment es va celebrar a Trondheim, i les imatges van mostrar les dues princeses abraçades, evidenciant la forta relació d'amistat que les uneix.

Encara que la situació de la seva salut no és favorable, la princesa va mostrar una actitud positiva durant l'esdeveniment. Malgrat el dolor i la tristesa per l'empitjorament de la seva malaltia, Mette-Marit es va veure animada i compromesa amb el seu rol. No obstant això, també afronta un moment personal difícil, ja que el fill, Marius Borg, està sent acusat de violació, violència de gènere i altres delictes, cosa que ha afectat la família.

A partir d'ara, l'agenda de la princesa serà més imprevisible. Els canvis en la seva programació oficial es faran amb més freqüència i sense gaire antelació. Aquest retorn a l'esfera pública, enmig de la seva lluita contra la malaltia i la crisi familiar que travessa, és un recordatori de les complexitats que afronta Mette-Marit tant en la seva vida personal com en les seves responsabilitats oficials.

La seva situació no només és un repte en termes de salut, sinó també per la crisi institucional que afecta la família reial. L'escàndol relacionat amb el seu fill Marius Borg afegeix una capa de complexitat a la difícil etapa que travessa la princesa. Malgrat tot, Mette-Marit segueix endavant amb valentia, buscant complir amb els seus deures i afrontar els desafiaments personals amb dignitat.