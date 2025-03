Un comunicat urgent de Karla Sofía Gascón encén les alarmes: 'No podia respirar'

Karla Sofía Gascón ha emès un comunicat on diu que "no podia ni respirar" quan va començar a rebre crítiques. L'actriu, coneguda per la seva participació en la pel·lícula Emilia Pérez, ha estat el centre de controvèrsia a causa dels seus antics tuits rescatats de l'oblit. Aquests missatges, que contenien comentaris racistes i islamofòbics, li van passar factura i ara han saltat les alarmes.

L'absència en la promoció de la pel·lícula i la seva exclusió de les possibles nominacions als premis de Hollywood i César francès reflecteixen l'impacte de les seves paraules. En un emotiu comunicat, Gascón ha compartit el dolor profund que ha sentit al llarg d'aquest procés. "Últimament, he estat el blanc de paraules danyoses", afirma.

Reconeix que també ha pronunciat paraules feridores en el passat, fetes des de la por i la ignorància. "Des del meu propi dolor", afegeix, subratllant que aquestes paraules mai no van ser intencionals. Malgrat el seu penediment, Gascón subratlla que el seu viatge cap a l'aprenentatge i el canvi continua.

L'actriu demana disculpes sinceres a tots els que ha ofès en algun moment de la seva vida. "Sense excusa i sense intenció de justificar cap de les meves accions passades", expressa, demanant perdó a aquells que es van sentir ferits per les seves paraules. A més, Gascón es compromet a seguir aprenent i escoltant per no cometre els mateixos errors en el futur.

Karla Sofía Gascón trenca el seu silenci

Aquest acte d'humilitat i autocrítica reflecteix la seva voluntat de créixer. En el seu comunicat, Gascón també arremet contra aquells que han augmentat el seu patiment. Va fer referència als comptes falsos creats en el seu nom, que van intensificar el dolor i la confusió.

"Es van llançar acusacions absurdes i delirants", detalla l'actriu, destacant que aquestes mentides van aprofundir encara més la seva angoixa. La situació va escalar de tal manera que va arribar a sentir-se completament atrapada. La pressió va ser tan aclaparadora que Gascón va arribar a contemplar l'impensable.

"El dolor va ser tan gran que vaig pensar en el pitjor", confessa. Va reconèixer que els pensaments foscos que va travessar van ser més intensos que els que havia tingut en lluites anteriors. Reflexiona sobre la càrrega emocional que va afrontar, preguntant-se com haurien reaccionat persones amb menys recursos emocionals davant una situació similar.

Gascón també adverteix sobre el perill de respondre a l'odi amb més odi. "Les ofenses no poden esborrar-se amb més ofenses", diu. En el seu missatge, es queixa de les amenaces de mort i l'assetjament constant que ha rebut.

L'actriu assegura que, malgrat les dificultats, sempre estarà del costat oposat al fanatisme i la irracionalitat. "Em trobo en contra del patriarcat, el feixisme, les dictadures, l'abús", declara, reafirmant el seu compromís amb la humanitat i el respecte. En el seu comunicat, Gascón deixa clar que no s'aferra a cap bandera política.

Karla convida els seus seguidors a pensar més enllà de les ofenses i el dolor. Enmig de la controvèrsia, l'actriu segueix ferma en el seu camí cap a la redempció i l'enteniment. L'esperança d'un futur més conscient i empàtic és el que motiva el seu missatge.