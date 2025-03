La emoción de María Casado al recordar a David Cantero en pleno directo: 'Estoy sola'

La edición de Informativos Telecinco de este sábado ha sido especial y cargada de emoción. María Casado, quien ha compartido plató con David Cantero durante los fines de semana, no pudo contener las lágrimas al recordar a su compañero tras su reciente salida de Mediaset. En un gesto simbólico, la periodista decidió llevar puesta una de las corbatas del presentador como homenaje a los años de trabajo compartidos.

"Para mí hoy es una despedida poco habitual, ya lo ven, estoy sola", comenzó diciendo con la voz entrecortada. Sus palabras, cargadas de sentimiento, dejaron claro el vacío que deja Cantero en la cadena tras casi quince años de trayectoria. ¿Cómo ha sido el momento y qué significó este gesto para María Casado?

La emoción de María Casado al recordar a David Cantero en pleno directo

Desde el momento en que ha iniciado la emisión, María Casado ha dejado entrever que sería un día diferente. Al final del noticiero, se ha tomado unos segundos para dirigirse a los espectadores y, en especial, a su compañero.

"Si se han dado cuenta y mi look les ha gustado, no sé si habrán sospechado de quién es esta corbata. No está hoy conmigo, es de David, pero yo tenía la necesidad de sentirlo cerca, por eso me la he puesto", ha confesado visiblemente emocionada.

Con estas palabras, quiso hacer un guiño a su amigo y compañero, a quien ha acompañado durante los últimos meses en la edición de fin de semana de Informativos Telecinco.

"Voy a aprovechar para decir que es un señor, es un caballero. Se ha despedido como él lo ha hecho siempre, en silencio, casi de puntillas. En eso somos bastante iguales", ha añadido con la voz quebrada.

Las emociones fueron en aumento cuando Casado se permitió abrir su corazón ante la audiencia. "Hoy ha sido un día difícil para mí. Solo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos, igual que todo el equipo, y seguramente como ustedes en casa", dijo mientras intentaba contener las lágrimas.

Para cerrar su mensaje, intentó rebajar la tensión con un tono más ligero. "Pero nada, David, que disfrutes como tú sabes y que aquí tienes unos amigos. A ti te voy a ver en los bares, que lo sepas", concluyó con una sonrisa.

Un mensaje de cariño en redes sociales

Al margen de su homenaje en directo, María Casado también quiso dedicarle unas palabras a David Cantero a través de sus redes sociales. La periodista compartió en sus historias de Instagram el comunicado oficial en el que Cantero anunciaba su salida de Telecinco, acompañándolo de un simple, pero contundente "te quiero".

Este gesto demuestra la gran amistad que han construido en los meses que han trabajado juntos. No hay duda de que es una relación que, pese a la separación profesional, continuará intacta.

Desde su llegada al informativo de los fines de semana en septiembre pasado, la química entre ambos ha sido evidente. Su complicidad frente a cámaras y la buena relación fuera de ellas han sido clave para la dinámica del programa.

Con este cariñoso adiós, María Casado no pudo evitar la emoción al despedirse de David Cantero, homenajeándolo en directo. Su despedida deja claro el profundo aprecio que siente por su compañero y la huella que él deja en Informativos Telecinco. ¿Qué le deparará el futuro a Cantero tras su salida de Mediaset?