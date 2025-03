Alexander, fill d'Alejandro Sanz, emociona tothom amb el que explica sobre l'artista

Alejandro Sanz no ha pogut evitar les llàgrimes en saber el que el seu fill, Alexander, opina realment d'ell: que està molt orgullós. Amb motiu del Dia del Pare, l'artista madrileny ha compartit una carta que Alexander li ha dedicat a manera de regal. En ella, el jove se sincera com mai i emociona amb l'amor amb què parla del seu pare.

Alexander, conscient dels sacrificis del seu pare, li agraeix la seva dedicació i tots els ensenyaments que li ha brindat a la vida. Destaca que, malgrat la fama del seu pare, el considera un "superpapà", un títol més important que qualsevol premi en la seva carrera.

El fill d'Alejandro Sanz desvela el que sent pel seu pare

Alejandro Sanz sempre ha procurat que la seva vida íntima no transcendeixi al món mediàtic. Si bé mai ha amagat els seus fills, prefereix que aquesta parcel·la de la seva vida romangui en la intimitat. No obstant això, amb motiu del Dia del Pare, Alejandro ha trencat aquesta promesa compartint el regal del seu fill Alexander.

El jove ha emocionat el cantant i els seus seguidors desvelant el que sent pel seu pare i l'orgullós que està d'ell. Mitjançant una carta que el mateix Alejandro ha volgut compartir, el jove explica el paper fonamental que exerceix en la seva vida. “La gent no sap que, a part de ser un 'super hero', ets el nostre superpapà i ningú ho fa millor”, escriu.

La carta del jove de 21 anys reflecteix la seva admiració per Alejandro no només com a artista, sinó com a figura paterna. En ella, menciona com el seu pare sempre ha estat la seva guia i la seva font d'inspiració. Aquest gest simbolitza l'afecte i l'amor que els fills d'Alejandro Sanz li professen, un amor que va més enllà del material.

“Gràcies per una vida d'acudits i somriures, gràcies per ensenyar-me tot el bonic de la vida”, comenta Alexander a manera d'agraïment. “Quan em parles, escolto com si fos l'última cosa que escoltaré a la meva vida”, afegeix.

“Estic molt orgullós de ser el teu fill agraït de poder estar a la teva cantonada, t'estimo papà, feliç Dia del Pare”, finalitza. Les paraules d'Alexander van ser tan poderoses que van commoure profundament a Alejandro, qui no va poder evitar les llàgrimes en llegir el missatge.

Alejandro Sanz i el fort vincle que té amb els seus fills

A més de la carta d'Alexander, Alejandro va rebre altres regals significatius dels seus fills. Alma, la seva filla menor, li va mostrar una figura d'una mà, feta en color blau, que li va tocar el cor. Per a Alejandro, cada regal té un valor especial, ja que reflecteix l'afecte i la connexió que manté amb els seus fills, com el que va rebre de Dylan i Alma.

“Aquesta bellesa d'escultura és molt més que un regal, així em veuen, així em sostenen, us estimo”, va reaccionar el cantant. Encara que no va poder estar físicament amb tots, les videotrucades van permetre compartir aquests moments de proximitat i emoció.

La relació d'Alejandro Sanz amb els seus fills ha estat sempre una de les prioritats en la seva vida. Malgrat el seu èxit internacional, el cantant s'ha mostrat com un pare present i dedicat. La forma en què Alexander el veu és prova d'aquesta devoció paternal, i la carta és un reflex dels llaços que els uneixen.

Aquest tipus de detalls són els que el madrileny més admira, ja que surten directament de les mans dels seus fills. Sigui una escultura o una carta, el que importa és l'amor i el vincle que hi ha entre ells. Per a Alejandro és dur estar separat d'ells, però sempre que té ocasió es reuneix amb els seus quatre fills.

Recordem que Manuela és fruit de la seva relació amb Jaydy Michel i Alexander de la seva relació amb Valeria Rivera. Mentre que els més joves de la família, Dylan i Alma, van néixer durant el seu romanç amb Raquel Perea.