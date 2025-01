Edurne trenca el seu silenci després dels rumors sobre David de Gea: 'Un retrobament'

Després dels rumors que van sortir a la llum fa uns mesos relacionats amb el seu matrimoni amb David de Gea, Edurne ha decidit trencar el seu silenci. A través de les xarxes socials, la cantant ha tornat a desmentir la seva suposada crisi matrimonial: “Un retrobament”.

Va ser el passat mes d'agost quan, arran del fitxatge de David per la Fiorentina, aquesta mediàtica família va fer les maletes per començar una nova vida a Florència (Itàlia).

Des de llavors, han estat diverses les ocasions en què hem pogut veure Edurne viatjant al nostre país per qüestions laborals. Motiu pel qual diversos usuaris de les xarxes socials van començar a especular amb la possible ruptura del seu matrimoni amb David de Gea.

Ara, i en un intent per tancar aquest tema, aquesta coneguda cantant ha tornat a les històries del seu perfil d'Instagram amb una nova i reveladora publicació. En ella, podem veure la jutgessa de Got Talent España juntament amb el seu gran amic, Xuso Jones.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat el missatge que ha escrit Edurne al costat d'aquesta instantània. Paraules amb les quals ha deixat clar que, actualment, es troba a Itàlia amb David de Gea: “El meu Xuso! Quina alegria acabar l'any amb un retrobament a Florència”.

Edurne desmenteix una vegada més el seu divorci de David de Gea

Amb aquesta senzilla publicació, Edurne deixa clar que els seus distanciaments de David de Gea són només una separació física i temporal. Desmentint així qualsevol rumor relacionat amb el seu suposat divorci de David de Gea.

Aquesta no és la primera vegada que la cantant aclareix en públic en quin punt es troba realment el seu matrimoni. A principis del mes de setembre, l'artista va assegurar davant les càmeres d'Europa Press que “ens va molt bé”.

“Estem molt feliços i no ens hem separat ni hi ha una crisi, ja ho deixo dit perquè cada vegada que posem alguna cosa hi ha una revolució”, va assegurar Edurne de forma taxativa.

A més, en relació amb els sonats i constants distanciaments que estava protagonitzant juntament amb David de Gea, la jutgessa de Got Talent España va ser molt clara al respecte:

“Portem 14 anys així, no és una cosa que tinguem ara. La distància no és un problema, portem la nostra vida a distància perquè la nostra feina ho ha requerit. Ha coincidit que la seva feina està fora d'Espanya i la meva a Madrid”.

Finalment, Edurne no va tenir cap problema en assegurar que, encara que troba a faltar viure a Espanya, se sent molt feliç amb el destí al qual s'ha mudat amb la seva filla i David de Gea.

“Jo estic feliç perquè Itàlia és un país que sempre m'ha agradat i al qual he viatjat bastant. És preciós passejar per la ciutat de Florència i amarar-se d'aquesta cultura que tenen ells, és meravellós”.