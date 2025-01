Primeres paraules de Shakira després de l'última hora dels fills: 'Milan i Sasha...'

Shakira és una de les artistes més reconegudes a escala mundial. A més d'una mare orgullosa que ara comparteix amb els seus fans un assoliment molt especial dels seus fills, Milan i Sasha.

A través del seu compte d'Instagram, la cantant colombiana ha donat a conèixer el projecte musical en el qual els petits han participat. D'aquesta manera, ha sorprès amb el seu talent i ha despertat la curiositat de milions de seguidors.

Primeres paraules de Shakira després de l'última hora dels seus fills

En una publicació d'Instagram, Shakira ha compartit una emotiva fotografia en blanc i negre que mostra els rostres de Milan i Sasha. A la imatge, l'ex de Gerard Piqué convida els seus fans a escoltar les cançons en les quals els seus fills han participat.

L'artista ha revelat que Milan, d'11 anys, i Sasha, de 9, han debutat amb dos temes. The One, on Sasha canta i Milan toca la bateria, i It’s All For You, en la qual Milan mostra la seva habilitat vocal acompanyat d'altres joves talents.

"Molt feliç de compartir-vos el projecte musical de Milan i Sasha. The One, Sasha cantant i Milan a la bateria i a It’s all for you, Milan cantant juntament amb altres joves talents", ha compartit la colombiana a través de les seves xarxes.

Shakira no ha ocultat la seva emoció i ha adjuntat un enllaç directe a Spotify perquè els seus seguidors puguin gaudir del treball dels seus fills. El projecte musical de Milan i Sasha demostra que el talent artístic sembla ser una herència familiar.

Tots dos nens, fruit de la relació entre Shakira i l'exfutbolista Gerard Piqué, han crescut en un entorn ple de creativitat. Un fet que ha permès que explorin des de ben petits les seves pròpies capacitats artístiques.

Shakira s'ha mostrat molt orgullosa dels seus fills

La iniciativa ha estat rebuda amb entusiasme per part dels fans de la cantant, que no han trigat a expressar la seva admiració. Molts veuen aquest pas com l'inici d'una prometedora carrera musical per a Milan i Sasha, que semblen haver heretat el carisma de la seva mare.

Amb aquesta notícia, Shakira connecta amb els seus seguidors des d'un pla més personal, mostrant la seva faceta de mare i el seu orgull pels seus fills. Sens dubte, aquest projecte musical marca un punt d'inflexió en la vida de Milan i Sasha.

A més, també reforça el vincle entre Shakira i el seu públic, que ara celebren juntament amb ella l'inici artístic dels més petits de casa. Sigui com sigui, tot fa pensar que als dos fills de Shakira i Gerard Piqué els espera una trajectòria plena d'èxits.