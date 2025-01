Denuncien per abús a un famós expresentador de Catalunya Ràdio: 'Em vaig quedar...'

Ana Polo, humorista i excompanya de Quim Morales a RAC1, ha tret a la llum un episodi ocorregut fa més d'una dècada. Segons les seves declaracions, ell va intentar fer-li un petó sense el seu consentiment.

Ara, el locutor i comunicador Quim Morales ha admès haver intentat fer-li un petó sense consentiment a Ana Polo. Tot això després que aquesta hagi compartit la seva experiència en un podcast produït per Crític.

En el programa, conduït per la periodista Laura Aznar, Polo ha dialogat amb Mar Bermúdez. Aquesta última, en el seu moment, va denunciar a Saül Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio, per realitzar-li tocaments inapropiats.

Denuncien a un expresentador de Catalunya Ràdio

Durant la seva intervenció en el podcast, Polo ha recordat que els fets van ocórrer fa més de deu anys. En aquell moment, treballava com a becària en el programa La Segona Hora de RAC1. Segons el seu relat, Morales la va abordar i va intentar besar-la de manera inesperada.

"Em vaig quedar allà en pilot automàtic i només vaig saber seguir-li el corrent, perquè no podia fer una altra cosa, no tenia eines". La humorista també ha destacat que en aquella època no era conscient de com identificar l'abús de poder o reconèixer altres formes de violència.

Quim Morales ha admès els fets

Després de les declaracions de Polo, Morales ha decidit pronunciar-se en una entrevista a Catalunya Informació. En les seves paraules, ha confirmat l'episodi, encara que ha matisat els detalls: "No la vaig agredir, bé, si ella ho diu, serà que sí. Ens vam fer un petó i ja està".

Malgrat els seus intents per contextualitzar els fets, el locutor ha reconegut la seva responsabilitat. "Lamento el mal que li hagi pogut causar i del que jo no era conscient d'això. Em sap greu que per aquest mal comportament, que admeto, l'Ana ho hagi passat malament".

Aquest cas ha encès el debat sobre els abusos de poder i les agressions en els entorns laborals dels mitjans de comunicació. Un tema que continua sortint a la llum gràcies a testimonis com els d'Ana Polo i Mar Bermúdez.

Les declaracions d'Ana Polo i la seva valentia en compartir el que va ocórrer obren un espai necessari per reflexionar sobre com prevenir aquestes situacions. A més, l'admissió de Morales evidencia la necessitat d'assumir responsabilitats i fomentar canvis estructurals.