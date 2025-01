Denuncian por abuso a un famoso expresentador de Catalunya Ràdio: 'Me quedé...'

Ana Polo, humorista y excompañera de Quim Morales en RAC1, ha sacado a la luz un episodio ocurrido hace más de una década. Según sus declaraciones, él intentó besarla sin su consentimiento.

Ahora, el locutor y comunicador Quim Morales ha admitido haber intentado besar sin consentimiento a Ana Polo. Todo esto después de que esta haya compartido su experiencia en un podcast producido por Crític.

En el programa, conducido por la periodista Laura Aznar, Polo ha dialogado con Mar Bermúdez. Dicha reportera, en su momento, denunció a Saül Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio, por realizarle tocamientos inapropiados.

Denuncian a un expresentador de Catalunya Ràdio

Durante su intervención en el podcast, Polo ha recordado que los hechos ocurrieron hace más de diez años. En aquel momento, trabajaba como becaria en el programa La Segona Hora de RAC1. Según su relato, Morales la abordó e intentó besarla de manera inesperada.

"Me quedé allí en piloto automático y solamente supe seguirle la corriente, porque no podía hacer otra cosa, no tenía herramientas". La humorista también ha destacado que en aquella época no era consciente de cómo identificar el abuso de poder o reconocer otras formas de violencia.

Quim Morales ha admitido los hechos

Tras las declaraciones de Polo, Morales ha decidido pronunciarse en una entrevista en Catalunya Informació. En sus palabras, ha confirmado el episodio, aunque ha matizado los detalles: "No la agredí, bien, si ella lo dice, será que sí. Nos besamos y ya está".

A pesar de sus intentos por contextualizar los hechos, el locutor ha reconocido su responsabilidad. "Lamento el mal que le haya podido causar y de lo que yo no era consciente de ello. Me sabe mal que por ese mal comportamiento, que admito, Ana lo haya pasado mal".

Este caso ha reavivado el debate sobre los abusos de poder y las agresiones en los entornos laborales de los medios de comunicación. Un tema que sigue saliendo a la luz gracias a testimonios como los de Ana Polo y Mar Bermúdez.

Las declaraciones de Ana Polo y su valentía al compartir lo ocurrido abren un espacio necesario para reflexionar sobre cómo prevenir estas situaciones. Además, la admisión de Morales evidencia la necesidad de asumir responsabilidades y fomentar cambios estructurales.