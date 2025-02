Sorpresa per les últimes paraules de Marc Márquez sobre els seus pares: 'Mai anaven…'

Marc Márquez és una de les figures més estimades del motociclisme i un referent en la història d'aquest esport. Amb múltiples títols mundials i un estil de pilotatge agressiu i espectacular, ha conquerit tant els aficionats com la crítica.

El seu èxit a la pista l'ha portat a convertir-se en una icona dins del món del motor. No obstant això, darrere dels seus triomfs hi ha una història de sacrifici i dedicació que pocs coneixen. D'aquesta manera, ha compartit recentment detalls commovedors sobre la seva infància.

Sorpresa per les paraules de Marc Márquez sobre els seus pares

En una conversa amb Miki Núñez a El podcast de final de mes, el pilot ha parlat sobre els sacrificis que van fer els seus pares. Tot això perquè ell i el seu germà, Àlex Márquez, poguessin dedicar-se a les motos des de petits.

Durant l'entrevista, Márquez ha recordat com, quan era un nen, no comprenia per què la seva família mai es prenia vacances. Amb el temps, va entendre que tots els diners que els seus pares podien estalviar es destinaven a la seva passió pel motociclisme.

"Nosaltres no teníem vacances, o sigui, els meus pares mai anaven de vacances. Llavors jo allà no entenia el perquè. Era sempre vacances d'un dia, a Salou, a Cambrils, a la platja i tornar a casa a dinar", ha relatat el pilot.

El compromís de la seva família amb la seva carrera no es basava en l'expectativa d'èxit. "Els meus pares em van donar una moto perquè era el seu hobby i van veure que al nen li agradava, però mai ha existit la frase de 'arribaràs a...'. Ho feien sense cap recompensa a canvi".

L'esforç dels seus pares no només es reflectia en l'economia familiar, sinó també en la seva dedicació diària. El seu pare, que treballava com a operador d'excavadora, arribava a casa cansat, però encara així trobava energia per carregar les motos i portar els seus fills a entrenar.

"El meu pare arribava cansat perquè conduïa una excavadora en una empresa de construcció. Arribava, carregava les motos i amb la caravana anàvem a un circuit i passàvem el cap de setmana allà", explica el pilot amb nostàlgia.

Aquestes experiències van marcar la infància de Márquez i, avui en dia, continua valorant el sacrifici dels seus pares. Tot i haver assolit el cim del motociclisme, el català mai oblida d'on ve ni l'esforç que li va permetre arribar fins allà.