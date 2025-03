Emoció als EUA en descobrir-se tota la veritat sobre David Beckham i Jennifer Lopez

El documental Beckham, sobre la vida i carrera de l'astre del futbol, segueix fent parlar. En aquest projecte, l'exfutbolista britànic David Beckham comparteix detalls desconeguts de la seva vida personal i professional. Entre els moments més comentats, un dels més sorprenents és la revelació d'un episodi relacionat amb la seva esposa, Victoria Beckham, i la seva relació amb Jennifer Lopez.

David Beckham i Jennifer Lopez eren amics, però van succeir una sèrie de coses que ho van canviar tot. Tant Victoria com l'exmarit de Jennifer han tingut molt a veure en aquest distanciament. Els Estats Units i la resta del món s'han fet ressò d'aquesta notícia.

La sèrie, que va atreure l'atenció de milers d'espectadors, també va mostrar com David i Victoria van enlluernar a la première a Londres, envoltats d'amics com la mexicana Salma Hayek. No obstant això, malgrat l'atmosfera festiva a la catifa vermella, les xarxes socials aviat van començar a assenyalar moments curiosos i reveladors del programa.

Una de les històries que més impacte va causar en els fans va ser l'incident que va ocórrer el 2005, quan Victoria Beckham estava a punt de donar a llum. En aquell moment, David Beckham estava involucrat en un projecte comercial amb Jennifer Lopez i Beyoncé per a la marca Pepsi. Segons el documental, Beckham va informar la seva esposa que hi havia un conflicte de dates entre el naixement del seu fill.

"Sí, he de fer una sessió amb Jennifer Lopez i Beyoncé", va expressar David Beckham, una cosa que va provocar una reacció explosiva de Victoria. "Jo estava com que a punt d'esclatar, estic en repòs al llit[i penso]: 'Em prens el pèl?'", va recordar Victoria a la sèrie.

La tensió va augmentar quan Victoria va veure les fotos de David al costat de Jennifer Lopez i Beyoncé en una portada d'un diari britànic, acompanyada del titular: "Què diria Posh?". Victoria no va trigar a deixar clar el que sentia en aquell moment, admetent que es trobava profundament molesta.

L'episodi va ser un reflex de la pressió que enfrontava la parella en aquells anys, on les càmeres i els titulars dels diaris no donaven treva. Les fotos del trio somrient, preses durant l'estrena d'un comercial al Cercle de Belles Arts de Madrid el 2005, es van convertir en un tema candent. No obstant això, la situació va ser encara més difícil per a Victoria, qui en aquell moment se sentia lluny de la seva millor forma física a causa de l'embaràs.

Malgrat aquest tens moment, la relació de David i Jennifer Lopez no va començar amb aquesta controvèrsia. En realitat, l'amistat entre ells s'havia forjat molt abans que Lopez es casés amb Ben Affleck.

Durant aquells anys, Jennifer Lopez i Victoria Beckham compartien una relació propera, tant professional com personal. De fet, Victoria havia estat una gran amiga de Jennifer, admirant el seu treball i oferint-li suport en moments difícils de la seva vida.

En les entrevistes del documental, es deixa entreveure que el suport entre Victoria i Jennifer va ser mutu, ambdues compartint consells familiars i personals. No obstant això, les tensions han augmentat en els últims temps, especialment amb l'arribada de Ben Affleck a la vida de Jennifer. Segons fonts properes, Jennifer hauria expressat la seva incomoditat amb el fet que el seu marit intentés "robar-li" els seus amics, cosa que hauria refredat la seva relació amb els Beckham.

Aquest gir en els esdeveniments ha causat commoció en el món de l'entreteniment. Encara que l'amistat de Jennifer i Victoria ha estat una part important, les diferències recents semblen haver alterat aquesta relació, com es revela en els nous detalls compartits en el documental.