La data més esperada per a Elisenda Carod després del seu adeu de Catalunya Ràdio

Elisenda Carod serà mare pròximament. D'aquesta manera, ha sorprès l'audiència de La tarda de Catalunya Ràdio amb el seu últim anunci. En un vídeo difós per l'emissora, Carod ha revelat el següent: "Una de les fases més importants de l'embaràs és el reveal".

Tanmateix, l'expressió no fa referència al típic gender reveal, ja que Carod ja havia anunciat que espera un nen, a qui anomenarà Guillem. Amb això, la conductora opta per un gir diferent, revelant qui la substituirà durant el seu permís maternal.

A més, segons ha pogut confirmar En Blau, la periodista es troba a la recta final del seu embaràs, ja que l'arribada del seu nadó està prevista per al 3 d'abril. Això significa que el compte enrere per donar la benvinguda al seu fill està cada cop més a prop.

Adeu a Elisenda Carod de La tarda de Catalunya Ràdio

El clip, compartit a les xarxes socials, mostra la presentadora a l'estudi envoltada de nombrosos globus que oculten una persona. En deixar-los anar, es descobreix la imatge d'Agnès Marquès, qui assumirà la conducció del programa durant l'absència d'Elisenda Carod.

En les imatges, s'aprecia l'ambient distès i la proximitat que caracteritza l'equip. En un moment del vídeo, Carod es dirigeix a Marquès amb confiança: "Espero que em cuidis molt bé el piset", sentencia la catalana.

Agnès Marquès, qui fins a la passada temporada va presentar l'espai de TV3 Planta baixa, admet que té múltiples interrogants. Especialment sobre el funcionament del grup i la relació amb els col·laboradors del programa.

Davant els seus dubtes, Elisenda Carod li ofereix un consell que barreja humor i afecte, suggerint que els hi regali "molts petons, abraçades i, cada tres dies, galetes". A més, Agnès Marquès li consulta si podrà comptar amb el seu suport per a qualsevol contratemps.

"Et puc trucar per qualsevol cosa?". La resposta de Carod és en to amistós, però ferm: "truca, que no t'ho agafaré", afirma. Sigui com sigui, no hi ha dubte que Agnès Marquès és una gran opció per agafar les regnes del programa.

Agnès Marquès serà la substituta d'Elisenda Carod

Amb aquest emotiu anunci, Elisenda Carod comença una nova etapa en la seva vida com a mare, donant pas a l'arribada del seu nadó Guillem. Al mateix temps, Agnès Marquès inicia la seva pròpia aventura professional, prenent el relleu en la conducció de La Tarda de Catalunya Ràdio.

Aquesta transició reflecteix dos camins paral·lels, on la maternitat es troba amb el creixement laboral. Ambdós moments marquen l'inici de capítols plens d'il·lusió, reptes i noves oportunitats. La ràdio es renova, i amb ella, també les vides dels seus protagonistes.