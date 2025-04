Aquest és el tendre detall de la tomba del Papa Francesc que ningú ha vist: les fotos

El món sencer està de dol després de la mort del Papa Francesc. Aquest dissabte 26 d'abril, després d'una emotiva missa exequial al Vaticà, les seves restes van ser traslladades a la Basílica de Santa María la Major. Allà, entre oracions en diferents idiomes i campanes de dol, es va tancar una etapa històrica per a l'Església catòlica.

El Papa Francesc, que va dedicar dotze anys de la seva vida al papat, havia deixat clares les seves últimes voluntats. Volia descansar a Santa María la Major, a prop de la imatge de la Verge a la qual tantes vegades va acudir. No desitjava ser enterrat a la tradicional cripta de Sant Pere, com tants pontífexs anteriors.

El seguici fúnebre, senzill i solemne, va travessar el cor de Roma. Sobre un papamòbil descobert, el fèretre va ser acompanyat pel so greu de les campanes de Sant Pere. La processó va culminar a la basílica liberiana, on el Papa Francesc va rebre el seu últim homenatge.

A la seva arribada a la basílica, el taüt va ser orientat cap a la imatge de la Verge. Era la seva manera de mostrar respecte i devoció en l'instant final. Mentrestant, uns nens portaven cistelles amb flors blanques fins a l'altar.

L'enterrament del Papa Francesc va ser íntim i recollit. Només hi van assistir els seus familiars, el seu cercle més proper i el grup de fidels escollits per ell mateix. Va presidir la cerimònia el camarlenc, el cardenal Kevin Farrell.

El detall a la tomba del Papa Francesc que ha passat desapercebut

Un detall ha passat gairebé desapercebut per a molts. La tomba del Papa Francesc guarda un significat profundament personal. Està feta amb un material molt especial: marbre de Ligúria, la terra dels seus avis materns.

Aquest marbre és conegut com a pissarra de Lavagna. És fosc, fort i modelable, qualitats que reflecteixen el caràcter humil i ferm del pontífex argentí. A més, prové d'un petit poble italià, Cogorno, a prop dels penya-segats i del mar.

La tomba és senzilla i commovedora, només porta inscrit Franciscus i la seva creu pectoral. Està situada entre la Capella Paulina i la Capella Sforza, en una nau lateral de la basílica. El Papa Francesc sempre va rebutjar el luxe innecessari i el seu descans final, envoltat de pedra, història i família, ho confirma. No hi ha or, ni monuments ostentosos, només l'essència de la seva vida.

L'elecció de la pedra no va ser casual. Simbolitza un retorn a les seves arrels, als seus orígens familiars. Ligúria va ser el bressol dels seus avis, que van influir profundament en la seva fe i caràcter.

La rosa blanca, l'últim missatge de fe del Papa Francesc

Però hi ha un altre detall encara més tendre sobre la tomba del Papa Francesc. Com s'ha pogut veure en les primeres imatges publicades, damunt d'ella reposa una sola rosa blanca. Un gest que té un profund significat espiritual per al pontífex.

Durant la seva vida, el Papa Francesc va explicar que recorria a Santa Teresa de Lisieux en moments de dificultat. No li demanava solucions, sinó ajuda per suportar els problemes. Com a senyal de la seva intercessió, ell solia rebre una rosa blanca.

“Quan tinc un problema —va explicar— li demano a la Santa[Teresa de Lisieux], no que el resolgui, sinó que el prengui a les seves mans i m'ajudi a assumir-lo. I, com a senyal, rebo gairebé sempre una rosa blanca”, va assegurar el pontífex.

Per això, avui, sobre la seva tomba, descansa aquesta flor silenciosa. Un símbol de fe, de confiança i d'amor senzill. Un últim gest d'esperança enmig del dol.