Així és el cotxe secret que fan servir els reis Felip i Letícia: no té matrícula

La flota de vehicles utilitzada pels reis Felip i Letícia està dissenyada per garantir la seva seguretat, confort i representació institucional. Tots ells són vehicles de luxe, d'acord amb l'estatus i la posició que exerceixen els seus ocupants. En el cas del cotxe oficial que usen Felip i Letícia, aquest té la particularitat que no té matrícula visible.

Es tracta d'una mesura de seguretat essencial pensada per dificultar la localització dels vehicles en trajectes oficials. En lloc de números i lletres tradicionals, els cotxes de la família reial compten amb distintius de colors específics per a cada membre.

Els secrets del cotxe oficial de Felip i Letícia

Els reis Felip i Letícia disposen d'una flota de cotxes a la seva disposició. L'elecció del vehicle depèn de l'esdeveniment i l'ocasió, per la qual cosa no sempre fan ús d'aquest. El que és comú en tots ells és la seguretat amb què compten i que és un factor primordial.

El nombre exacte de vehicles de la flota és confidencial, el que no ho és tant són les particularitats d'aquests cotxes. Per exemple, acaba de sortir a la llum que el cotxe secret que usen Felip i Letícia no està matriculat. Aquesta és una particularitat molt concreta el motiu de la qual respon a protegir i garantir la seguretat dels seus ocupants.

Si bé un cotxe sense registre crida l'atenció, del que es tracta és d'evitar que aquest sigui localitzable en els trajectes oficials. Els cotxes sense matrícules permeten que Felip i Letícia mantinguin un major nivell de privacitat i anonimat en situacions públiques i institucionals.

Un altre dels detalls que s'amaga en la flota de vehicles de les seves Majestats és que cadascun té un color. En funció de quin membre de la família reial es troba dins, el cotxe lluirà un distintiu d'una determinada tonalitat.

Per exemple, el cotxe del Rei Felip VI presenta una matrícula de color granat. Aquest color és representatiu del seu escut d'armes, en consonància amb la tradició monàrquica. Mentrestant, el de la princesa Leonor compta amb una matrícula blava, destacant el seu estatus com a Princesa d'Astúries i el seu vincle amb aquesta regió.

L'últim en tecnologia per als cotxes de Felip i Letícia

A més de l'absència de matrícules visibles, els vehicles dels reis estan equipats amb tecnologia avançada de seguretat. Aquests inclouen blindatge d'alta resistència, el que protegeix Felip i Letícia de qualsevol amenaça externa.

A més, compten amb una tecnologia de comunicació integrada en aquests cotxes que facilita el contacte amb equips de seguretat en temps real. D'aquesta manera es garanteix una resposta ràpida davant qualsevol emergència.

El tipus de vehicles també resulta de gran importància. Per als desplaçaments oficials, l'habitual és fer-ho en cotxes d'alta gamma que no només ofereixen luxe, també garanteixen la seva protecció.

Audi, Rolls-Royce o Mercedes-Benz, són només algunes de les marques que componen la flota a disposició de Felip i Letícia. Un altre dels components clau són els xofers contractats per la Casa Reial. Cada desplaçament dels reis es realitza amb estrictes protocols, amb el que es requereix d'un personal altament qualificat.

Tots ells formen part d'un equip especialitzat en conducció defensiva i seguretat. Aquests conductors no només són experts en maneig de vehicles blindats, sinó també en estratègies d'evasió i protecció.

Encara que els reis Felip i Letícia tenen llicències de conduir, rarament es deixen veure al volant en compromisos oficials. Sí en el seu temps d'oci, com va succeir l'estiu passat, quan Leonor va ser vista conduint el seu propi vehicle amb Letícia i la reina Sofia.