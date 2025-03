La foto de Meghan Markle que posarà els pèls de punta a Carles III i a Camila

Meghan Markle ha compartit a les xarxes socials un moment personal que no ha passat desapercebut. Aquesta vegada, va mostrar un regal de la difunta reina Isabel II: una màquina per fer gofres, en la celebració de Sant Patrici. Encara que Meghan va estar un temps allunyada de les xarxes, ara, amb la seva nova marca i la seva sèrie a Netflix, ha tornat a compartir contingut.

La imatge, mostrant com preparava un esmorzar temàtic amb els seus fills, Archie i Lilibet, va cridar l'atenció. Meghan Markle va usar la màquina per fer gofres, un regal de la reina Isabel II a Archie, una cosa que Harry havia revelat en una entrevista amb James Corden. Aquest gest ha causat controvèrsia, especialment per la relació de Meghan amb la Família Reial britànica, que no està contenta amb l'exhibició del present.

El regal de la reina Isabel II a Meghan Markle

La màquina per fer gofres va ser un regal d'Isabel II per a Archie aquest Nadal, després de sentir que Meghan Markle li va esmentar a Harry que volia aquest aparell per al seu fill. Harry va relatar com la seva àvia va complir el desig i va enviar la màquina: "Ens va enviar una per a Archie. Així que, per esmorzar, Meg prepara una deliciosa barreja orgànica", va explicar Harry, destacant quant li agrada a Archie.

El gest de Meghan de mostrar aquest regal no ha estat ben rebut, especialment per Carles III, fill de la difunta Isabel II. Encara que no és la primera vegada que Meghan Markle posa la Família Reial en una posició incòmoda, aquesta vegada ha reobert velles tensions. Alguns consideren que mostrar un regal tan personal d'Isabel II és una manera de ressaltar la seva relació amb l'anterior Reina, en un moment delicat per a la Família Reial.

Meghan Markle i la seva nova imatge pública

El 2025 ha marcat un nou començament per a Meghan Markle. Amb la seva sèrie With Love, Meghan, que ha generat crítiques, la dona del príncep Harry busca consolidar-se com una influent figura de l'estil de vida. En aquest programa, la duquessa de Sussex ofereix consells sobre decoració, jardineria i com ser l'amfitriona perfecta.

Malgrat la controvèrsia que ha generat la seva sèrie, Meghan està enfocada a enfortir la seva imatge com a empresària i líder d'estil de vida. Amb el llançament de la seva nova marca de productes, As Ever, i la seva incursió en els mitjans, Meghan Markle vol establir una nova marca personal, deixant enrere els escàndols del passat.

Per a la Família Reial, aquest enfocament de Meghan es veu amb escepticisme, però sembla que no hi ha molt que puguin fer al respecte. La duquessa de Sussex ha pres el seu propi camí i va per lliure. Mentre la Família Reial guarda silenci sobre aquests moviments, Meghan Markle continua compartint la seva vida amb el món.