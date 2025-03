Comunicat urgent de Jacobo Ostos i Mari Ángeles Grajal: 'Un jutge decidirà'

Setmanes després de l'última gran polèmica familiar que van protagonitzar, Jacobo Ostos i la seva mare, Mari Ángeles Grajal, han emès un comunicat urgent relacionat amb Jaime Ostos fill. "Un jutge decidirà a veure si diu la veritat o menteix", ha assegurat el DJ.

Va ser a mitjans de febrer quan van tornar a saltar totes les alarmes al voltant d'aquesta mediàtica família. I tot arran de la gran baralla en què es van embolicar els fills del torero Jaime Ostos.

Tal com va transcendir en aquell moment, Jacobo Ostos va protagonitzar una acalorada discussió amb el seu germà en ple carrer i a les portes d'un important esdeveniment taurí. Baralla que va ser gravada per un transeünt.

No obstant això, dies després de fer-se pública aquesta informació, el fill de Mari Ángeles Grajal no va tenir cap problema a assegurar que el seu germà Jaime es va presentar en aquest esdeveniment per "provocar". "Ha amenaçat la meva mare, ha dit que la matarà", va assegurar el jove.

Per la seva banda, el fill gran del torero va compartir a ¡De Viernes! la seva versió dels fets: "No tinc temps a forcejar amb ell... Em pega un cop de puny, em treu els telèfons i me'ls tira a la cara".

Ara, i a l'espera de conèixer el final d'aquesta història, Jacobo Ostos ha reaparegut aquest dimarts, 18 de març, a Madrid. I tot per estar al costat de la seva mare, Mari Ángeles Grajal, durant la presentació del seu llibre Jaime Ostos, sin filtros.

Com era d'esperar, els mitjans que han assistit a l'esdeveniment no han volgut deixar passar l'ocasió per preguntar-li al DJ per l'últim enfrontament que va tenir amb el seu germà.

Jacobo Ostos i Mari Ángeles Grajal emeten un comunicat sobre Jaime Ostos fill

Durant la presentació del llibre que Mari Ángeles Grajal ha escrit juntament amb el torero Jaime Ostos, el seu fill Jacobo Ostos ha aconseguit convertir-se en el centre de totes les mirades.

El jove no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de recordar-se del seu germà en aquest moment tan important per a la seva mare. Tant és així que, fins i tot, ha volgut enviar-li un missatge clar a través dels mitjans de comunicació:

"Jo estic tranquil·líssim i molt content amb la presentació. O sigui que no, l'esdeveniment serà meravellós, la meva mare estarà fenomenal i tot fantàstic. Estan els que han d'estar i no trobo a faltar ningú".

A més, Jacobo Ostos ha assegurat que ell és una persona "molt riallera". "És que diuen que jo soc molt impulsiu, però si soc molt simpàtic, millor que rigui, no?", ha afegit a continuació el fill de Mari Ángeles Grajal.

En aquest moment, el jove ha deixat clar que està "molt tranquil" i que confia plenament en la Justícia: "Suposo que la Justícia anirà endavant i ja, doncs un jutge decidirà". "Mira com de tranquil estic. Un jutge decidirà a veure si diu la veritat o menteix", ha sentenciat.