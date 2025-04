Frederic de Dinamarca rep un dur revés i és per la seva esposa Mary

Durant una elegant vetllada a l'històric Le Grand Hôtel, organitzada per complimentar autoritats franceses, Frederic i Mary de Dinamarca van fer una aparició que no va passar desapercebuda. Encara que tots dos van lluir vestits impecables, va ser la conducta del rei la que va acaparar les mirades.

Crítiques d'experts en protocol

Mentre Mary mantenia una postura rígida i se cenyia estrictament al protocol en saludar els convidats, Frederic adoptava una actitud més relaxada. Se'l va veure arquejant les cames, estirant-se i incapaç de mantenir els peus en un mateix lloc. María José Verdú, experta en protocol reial i etiqueta, no va dubtar a expressar la seva desaprovació: "Els seus moviments i les seves poses, com si estigués en un pub prenent canyes".

Reincidència en errors protocol·laris

Aquest no és el primer error de Frederic en qüestions d'etiqueta: malgrat haver-se criat en la reialesa, el monarca ja ha protagonitzat diversos episodis similars. El protocol reial és un conjunt de normes que regulen la conducta, vestimenta i seguretat de la família reial, deixant poc marge per a improvisacions. Mentre que altres monarques rarament són notícia per trencar aquest codi, Frederic de Dinamarca sembla ser un reincidint en aquests errors.

A més dels seus errors en protocol, Frederic ha estat objecte de crítiques per la seva gestió del temps lliure. Anomenat "el rei de les vacances" a causa de les seves constants absències i dies lliures sense motiu aparent, el seu comportament ja ha generat controvèrsia en més d'una ocasió. Abans i després de la seva polèmica amb Genoveva Casanova, el monarca ha estat al centre d'atenció per motius similars.

La importància del protocol en la reialesa

El protocol reial és essencial per mantenir la imatge i el respecte cap a la institució: aquestes normes abasten des de la forma de saludar fins a la vestimenta adequada per a cada ocasió. Encara que poden variar lleugerament entre cases reials, l'essència és mantenir una conducta que reflecteixi dignitat i respecte. En alguns països, per exemple, la reverència al rei no és obligatòria, encara que molts la realitzen com a mostra de respecte.

Expectatives futures per a Frederic X de Dinamarca

La repetició d'aquests comportaments per part de Frederic planteja dubtes sobre el seu compromís amb les normes i tradicions de la monarquia danesa. Alguns esperen que el monarca adopti una actitud més d'acord amb la seva posició. No obstant això, altres consideren que és necessari un equilibri entre la modernitat i la tradició en les cases reials contemporànies.