Helen Lindes confessa una cosa sobre Rudy Fernández que confirma totes les sospites

Helen Lindes ha tornat al seu perfil d'Instagram amb una nova publicació que confirma totes les sospites sobre el seu marit, Rudy Fernández. A través de les històries d'aquesta xarxa social, la model ha deixat al descobert la gran implicació que té el basquetbolista amb el seu nadó acabat de néixer.

Va ser el passat 31 de gener quan Rudy i Helen van compartir amb tots els seus seguidors una notícia molt especial: l'arribada al món de la seva tercera filla, Anaïs. Juntament amb una sèrie d'imatges de la seva família, la Miss Espanya no va voler deixar passar l'ocasió per compartir tots els detalls relacionats amb el seu últim part.

“Aquest dijous, 30 de gener, ha nascut Anaïs Fernández Lindes en un part natural a les 9:45 del matí... Ha pesat 3,320 kg i ha mesurat 50 cm. Les dues estem molt bé, recuperant-nos d'aquesta experiència tan intensa i amb moltes ganes d'anar-nos-en a casa”, va comunicar.

A més, Helen Lindes no va voler deixar passar l'ocasió per donar les gràcies a Rudy Fernández “per haver fet aquest moment encara més especial”. “Ja som família nombrosa”, va afegir a continuació.

Ara, aquesta coneguda model ha tornat a les històries del seu perfil d'Instagram per compartir amb els seus més de 378.000 seguidors una fotografia d'allò més emotiva i reveladora.

En ella, podem veure Rudy Fernández donant menjar a la petita. Una estampa que deixa al descobert la gran implicació que té l'exbasquetbolista amb la criança d'Anaïs.

Helen Lindes confirma totes les sospites sobre Rudy Fernández a través de les xarxes

Aquest dimecres, 12 de febrer, Helen Lindes ha sorprès els seus seguidors compartint amb ells noves imatges de la seva tercera filla juntament amb Rudy Fernández. En la primera d'elles, podem veure el nadó estirat al sofà de casa seva: “Me'n menjo aquests peus!”

Tanmateix, l'estampa que més enrenou ha generat ha estat la protagonitzada per l'exjugador de bàsquet. En ella, podem veure l'esportista alimentant amb un biberó la seva filla acabada de néixer, qui va arribar al món fa només dues setmanes.

“Com agafa el teu dit”, ha escrit la model amb tendresa en aquesta publicació, presumint de l'orgull i admiració que sent cap a Rudy Fernández i la seva faceta com a pare.

Amb aquesta emotiva imatge, Helen Lindes ha deixat al descobert, no només com d'units i feliços que estan, sinó també el suport que està rebent per part de Rudy.