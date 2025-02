El príncep Harry, enxampat en una altra polèmica després del que va succeir amb Donald Trump

Meghan Markle i el príncep Harry van anar a la inauguració dels Invictus Games a Vancouver per mostrar el seu suport als competidors. No obstant això, malgrat les recents crítiques de Donald Trump cap a Meghan Markle, els ducs de Sussex no van deixar que les controvèrsies externes enterbolissin la seva participació en l'esdeveniment.

Una exhibició criticada per molts

El príncep Harry, en la seva faceta més juganera, no es va deixar afectar per les recents crítiques de Donald Trump cap a Meghan Markle. En lloc d'això, durant l'obertura dels Invictus Games va imitar un alce canadenc posant-se les mans al cap emulant les banyes. La càmera es va centrar en Harry, assegut entre el públic, i el seu rostre va aparèixer a la pantalla del Vancouver Convention Centre, arrencant les rialles.

Aquest gest, anomenat 'Moose Cam' (càmera alce), va convidar els espectadors a fer el mateix gest per a la càmera, traient la llengua i movent les mans al costat del seu cap. La dinàmica es va convertir en la versió de la famosa 'kiss cam' dels Invictus Games. Es tracta d'un clàssic en molts esdeveniments esportius als EUA, on les parelles es fan un petó quan la càmera les selecciona.

Mentre que alguns van lloar el gest de Harry per la seva espontaneïtat, altres el van trobar inapropiat i van llegir en ell una suposada burla cap a Donald Trump.

Trump arremet novament contra Meghan, però la parella segueix endavant

Els comentaris de Trump no són nous, ja que ha criticat en diverses ocasions a Meghan Markle i ha declarat en el passat que "no li agrada Meghan". L'actual president dels Estats Units ha insinuat en el passat que "Harry està dominat" i que "està sent guiat per la seva esposa". Mentre la parella real gaudia de la inauguració dels Invictus Games, les crítiques de Donald Trump cap a Meghan seguien ressonant: l'havia qualificat de "terrible".

Malgrat tot, Harry va aprofitar el seu discurs per ressaltar el "valor, els principis i la humanitat" dels veterans. Així mateix, el príncep va destacar que vivim un moment "on no falten crisis i hi ha un dèficit de caràcter moral". Aquest discurs, aplaudit per molts, va ser interpretat per altres com una resposta subtil als previs atacs de Trump.

Un esdeveniment ple d'alegria i diversió

Així, en lloc de centrar-se en els comentaris negatius, Meghan i Harry van optar per concentrar-se en el positiu: el suport als competidors i la importància de la unitat. Durant el seu discurs a la inauguració, Harry va explicar com els Invictus Games representen un espai de respecte i camaraderia per als soldats ferits.

Malgrat el clima tens que envolta la parella a causa de les crítiques externes, ells van demostrar que el seu compromís amb les causes que recolzen és més fort que qualsevol polèmica. La nit va acabar amb una gran celebració on el veritable propòsit de l'esdeveniment va brillar: honorar els atletes i aquells que han afrontat adversitats en les seves vides.