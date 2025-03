Sonen totes les alarmes: el rei Carles decideix parar la seva quimioteràpia

El rei Carles III ha pres una decisió sorprenent en la seva lluita contra el càncer. En el seu lloc, ha optat per un tractament alternatiu que ha aixecat molts dubtes a causa de la seva falta de base científica. Aquesta decisió, encara que personal, ha generat gran preocupació dins de la Casa Reial britànica, especialment pels riscos que comporta.

Mentre la família reial brega amb aquesta situació, l'absència de Carles de les funcions públiques ha posat a altres membres de la reialesa al centre de l'agenda reial. La salut del monarca és acuradament vigilada, mentre es mantenen les seves funcions mínimes i es prioritza el seu benestar personal.

La teràpia Gerson: un tractament arriscat

Carles III, després de mesos de quimioteràpia, s'ha decantat per un tractament alternatiu que ha causat controvèrsia. La teràpia Gerson, coneguda pel seu enfocament natural i basat en enemes de cafè, sucs i suplements, és una opció que molts consideren perillosa. Segons fonts properes, el rei s'ha mostrat ferm en la seva decisió, malgrat les advertències mèdiques sobre els riscos involucrats.

Aquesta teràpia inclou enemes diaris, fins a 13 sucs al dia i suplements com injeccions de bacallà i B12. El cost del tractament és molt elevat, tant que ha deixat a molts qüestionant la millor opció. El monarca ha explicat que la seva decisió va ser motivada pels efectes secundaris de la quimioteràpia.

La falta de base científica en la teràpia Gerson ha aixecat alarmes entre experts en salut. A més, l'elevada inversió econòmica en aquest tractament és un tema que ha generat encara més crítiques. En una situació tan delicada com la que enfronta Carles, aquesta decisió és vista com una aposta arriscada, tant per a ell com per al seu rol en la Corona.

La Casa Reial britànica reacciona amb cautela

Malgrat la polèmica que ha generat l'elecció de Carles, la Casa Reial ha mantingut un perfil baix. No s'ha emès cap comentari oficial sobre la interrupció de la quimioteràpia. Fins al moment, el rei segueix amb el seu tractament alternatiu en privat.

Mentrestant, la reina Camila i el príncep Guillem han estat assumint un paper més actiu en els compromisos oficials de la família reial. Això reflecteix com la salut de Carles III està influint en el funcionament de la Casa Reial. Per la seva banda, Kate Middleton, que en el seu moment també va lluitar contra el càncer, ha tornat gradualment a la vida pública.

El futur incert de la monarquia britànica

La decisió de Carles III d'abandonar la quimioteràpia i sotmetre's a un tractament alternatiu ha posat en evidència la fragilitat de la Casa Reial. Amb el monarca en tractament, el seu futur sembla incert i les responsabilitats recauen en les espatlles del seu fill, el príncep Guillem.

Mentrestant, la imatge de la monarquia britànica és posada a prova per les decisions personals del rei. Sens dubte, aquest és un tema que continuarà generant debats. En aquest moment d'incertesa, la família reial es prepara per al que està per venir, amb la salut de Carles com la major preocupació.