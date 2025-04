Increïble el que ha ocorregut a Miami amb David Beckham i Harper Beckham

David Beckham va celebrar un avançament del seu 50è aniversari a Miami, envoltat d'amics i familiars. Encara que tots els ulls estaven sobre el famós exfutbolista, el que va succeir és que la seva filla Harper Beckham va ser qui va acaparar tota l'atenció. La jove, de 13 anys, va causar sensació pel seu estil i el seu aspecte, destacant amb una cabellera rossa i un vestit llencer negre de seda.

Va ser el mateix David qui va compartir a les xarxes socials la posada familiar, i ràpidament els seguidors van expressar el seu astorament pel creixement de Harper. Els comentaris dels fans no van trigar a arribar, sorpresos per com havia crescut i com de bella es veia, ressaltant la seva transformació.

David Beckham i Harper Beckham revolucionen Miami

Encara falta un mes perquè David Beckham faci 50 anys, però ha decidit anticipar-se a la celebració oficial. Ell i la seva família han aprofitat un viatge a Miami on han organitzat una gran festa per tot el que val.

No obstant això, el que no s'esperava és el que ha succeït amb la seva filla Harper: li ha robat tot el protagonisme. La seva elegància i maduresa van sorprendre a tots els assistents a la festa, i també als seguidors de l'exfutbolista. David va publicar fotos de diverses posades amb la seva família i tots van quedar sorpresos amb Harper.

Amb tan sols 13 anys, la filla menor de Victoria i David Beckham va destacar per sobre de la resta. L'evolució de Harper és sorprenent, ha passat a ser una jove amb una presència d'allò més sofisticada. La seva semblança amb la seva mare és innegable, Victoria Beckham sempre ha estat una icona d'estil i Harper sembla seguir els seus passos.

“No puc creure com de gran està Harper”, va apuntar una fan de l'exjugador anglès. “És una princesa”, va publicar una altra. “S'ha convertit en la jove més bonica”, va ressaltar una seguidora després de veure la publicació compartida.

La jove va lluir per a l'ocasió un look sofisticat amb un vestit llencer negre de seda, similar al de Victoria. Ambdues van brillar a la festa i David va presumir de les dues dones més importants per a ell.

David Beckham presumeix de la seva filla Harper en el seu 50 aniversari

La festa de David Beckham va ser una nit plena de moments especials, celebrada amb la família i amics propers. A les seves xarxes socials, va compartir la seva felicitat per estar envoltat dels seus éssers estimats, agraint el suport i la companyia en aquesta gran celebració.

“He pensat a començar a celebrar una mica abans… Una nit molt especial a Miami!”, va escriure l'exjugador. “Em sento molt afortunat de tenir uns amics i una família tan increïbles per començar les celebracions dels 50. Us estimo!”, va afegir.

Tampoc van faltar a la celebració els altres dos fills del matrimoni: Romeo Beckham i Cruz Beckham. Ambdós van assistir amb les seves respectives parelles, dues joves morenes que van lluir molt enamorades dels fills de Victoria i David. Qui no va poder assistir va ser Brooklyn Beckham i la seva dona Nicola Peltz.

Malgrat els convidats de luxe i les grans absències, va ser Harper qui va acaparar tota l'atenció. La seva transformació no ha passat desapercebuda per a ningú, ni tampoc per al seu propi pare, qui va ressaltar fa uns dies el seu gran canvi. “La meva petita està creixent”, va publicar David, conscient del gran canvi de la seva filla.

De fet, amb motiu del 13 aniversari de Harper, Beckham va compartir un vídeo recopilatori de moments en família. Gràcies a això, s'aprecia encara més com ha crescut la filla menor dels Beckham. Malgrat la seva joventut, té al davant un futur prometedor que no pensa desaprofitar.