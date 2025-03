Asseguren que Carles III ha pres una decisió clau pel seu estat: és per Camila

Carlos III és conscient que està en la etapa final de la seva vida. Els experts mèdics han estimat que la seva esperança de vida podria no superar l'any, cosa que ha portat el monarca a prendre decisions importants sobre el seu patrimoni. Aquestes mesures busquen assegurar el benestar dels seus éssers estimats, especialment el de la seva esposa, Camila Parker Bowles, una vegada que ell no estigui.

El rei ha mostrat especial preocupació per allò que li succeirà a Camila després de la seva mort: quan el príncep Guillermo assumeixi el tron, el paper de l'actual Reina canviarà significativament. Encara que serà ‘reina vídua’, la seva influència en la monarquia serà majoritàriament simbòlica. Conscient d'això, Carlos III ha començat a moure peces estratègiques per protegir-la i assegurar el seu futur.

Carlos III es prepara per al futur: Moviments patrimonials estratègics

Una de les principals decisions de Carlos III ha estat la compra d'una propietat propera a Ray Mill House, el refugi privat de Camila adquirit el 1995. Segons El Nacional, el monarca ha pagat tres milions de lliures esterlines per adquirir The Old Mill, una propietat que estava destinada a convertir-se en un lloc per a lloguer vacacional. Aquest projecte va ser cancel·lat a causa de les preocupacions de Camila sobre la privacitat i la seguretat de la seva llar.

Camila ha valorat profundament Ray Mill House, que ha estat un lloc on ha pogut trobar la independència que tant desitjava. Fins i tot després del seu divorci d'Andrew Parker, Camila es va negar a vendre la propietat, considerant que era el seu refugi personal. Ara, amb la compra de The Old Mill, Carlos III ha resolt el problema de la seva esposa, assegurant que podrà mantenir la privacitat sense la intrusió de celebracions i esdeveniments.

Una inversió pensada per a la tranquil·litat de Camila

Aquest moviment patrimonial no només es veu com una solució pràctica per als problemes de privacitat de Camila, sinó també com una inversió financera sòlida. Segons fonts properes, s'assegura que no s'han utilitzat fons públics per cobrir la compra d'aquesta propietat. L'estratègia de Carlos III és proveir a Camila una inversió, que pugui assegurar-li el seu futur quan ell ja no estigui.

Per a Camila, aquesta mesura ha estat un alleujament. Després del difícil any que la Família Reial ha travessat, especialment el diagnòstic de càncer de Carlos III i el de Kate Middleton, aquesta compra representa un respir. Camila, que ha viscut sota una pressió constant, ara podrà tenir la seguretat que la seva vida posterior a la mort de Carlos estarà protegida.

La decisió de Carlos III ressalta la seva preocupació pel benestar de Camila, assegurant que el seu futur estigui cuidat quan la seva absència sigui un fet. Aquesta acció demostra el seu amor i responsabilitat cap a la seva esposa, en un moment tan delicat de la seva vida i la de la Corona britànica.